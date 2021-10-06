【施政報告】林鄭：任內迎人生最大挑戰，有信心香港融入國家大局

《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥宣布任內最後一份《施政報告》，她表示，從

四十一年前離開大學校園，踏入政府以來，一直堅信憑著為民服務的理念和積極有為的作風，就

可以在政治體制內建設更公平、更仁愛的香港社會，亦指四年多前就任特區行政長官，深感任重

道遠，既是她公務生涯內最大的榮耀，也迎來了人生中最大的挑戰。

她指出，上任不到兩年，就因「修例風波」、社會暴亂、外部勢力不停粗暴地干預香港事務

、新冠疫情衝擊，而承受前所未有的巨大壓力。支撐著她排除萬難的動力，來自中央永遠是特區

堅強後盾的諄諄囑咐、她在就職時承諾為香港市民一直護航的不變初心和家人的無限信任及默默

支持。



＊跨部門委員會已展開籌備回歸祖國２５周年慶祝活動＊



她提及，今天，香港在國家安全和選舉制度雙重保障下，已回到「一國兩制」的正確軌道，

她比任何時候都對香港更有信心、更肯定香港可以融入國家發展大局，在國家邁向第二個百年奮

鬥目標的進程中，發揮不可替代的作用，亦指明年是香港回歸祖國２５周年的重大日子，由政務

司司長領導的跨局跨部門委員會已展開籌備一系列慶祝活動的工作，並於稍後與社會各界溝通，

共同舉辦更多精彩活動，務求達致普天同慶、共賀回歸的宗旨。

她認為，「一國兩制」在中央督導、特區配合下，已完善了維護國家安全應有的法律制度和

執行機制和特區符合憲制秩序的選舉制度。這個受《憲法》和《基本法》保障的制度已經是國家

治理體系的優勢之一，只要特區堅持以「一國」為本、「一國」為根，以「愛國者治港」，「兩

制」肯定會枝繁葉茂，香港仍然是祖國的掌上明珠。（ｂｎ）

