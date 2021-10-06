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06/10/2021 13:26

【施政報告】消息：研增濕地緩衝區地積比，北部都會區住宅量更多

　　《經濟通通訊社６日專訊》行政長官林鄭月娥今日公布任內最後一份《施政報告》，當中提
出發展面積達３００平方公里的北部都會區方案。政府消息人士指，北部都會區目前仍屬於策略
性發展概念，當中額外開拓約６００公頃用地，初步估計可提供１６﹒５萬至１８﹒６萬個住宅
單位，有關部門正研究提升濕地緩衝區在地積比等方面的限制，預料最終都會區可供應的住宅單
位有機會比估算多。
　　對於研究時間，消息人士指，北部都會區的範圍部份與目前正在研究規劃的地區項目重疊，
例如古洞北、洪水橋等，當局在進行都會區研究時會考慮將現正研究方案一併納入研究，相信研
究進度會較快，強調新區研究不會拖慢正在研究的項目，不影響「明日大嶼」２０３４年有房屋
供應的目標。此外，有關部門也正研究精簡城市規劃程序，讓私人發展商在入紙申請發展的程序
較快，同時希望突破濕地緩衝區發展困難的問題。　　
　　《施政報告》提到，當局正審視２００公頃龍鼓灘填海和２２０公頃屯門西地區規劃，爭取
明年上半年爭取撥款作研究。消息人士指出，上址土地用途寬闊，不一定局限於工業發展，不排
除發展房屋的可能。

＊降低強拍門檻未必會是「一刀切」＊
　　
　　《施政報告》也提出研究降低《土地（為重新發展而強制售賣）條例》下的強拍門檻，消息
人士指，當局在研究的過程中會在尊重私人產權和樓宇質素兩方面作平衡，稍後會諮詢業界，同
時參考國際上其他大城市的做法，研究工作將在未來１年至１年半內開展。消息人士強調，降低
強拍門檻未必會是「一刀切」，會考慮是否按舊樓的樓齡和種類作出不同強拍比例的處理。

＊港深西部鐵路大機會採用「一地兩檢」＊

　　對於建議提出建設連接洪水橋╱廈村至深圳前海的港深西部鐵路，消息人士指，行政長官多
次指出「一地兩檢」是跨境運輸基建的基本盤，故認為該項目採用「一地兩檢」方式過境的機會
極大，但具體出入境關口的選址仍需進一步研究。此外，對於該鐵路在香港段有多少個站，鐵路
站的選址等問題，需要取決於有關地區未來的人口及就業數據，目前未有現行的研究，故不能罔
下預測。（ａｃ）

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