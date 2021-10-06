《日入而息》施政報告提建北部都會區，研港股通南向交易人幣計價

《今天重點》﹡施政報告提建設新界北部區，佔地三百平方公里；計劃興建連接洪水橋至深

圳前海港深西部鐵路；增設文化體育局，將運輸及房屋局一拆為二；前海擴

區方案打造具全球競爭力營商環境；北部都會區料增六百公頃用地，提供最

多１８﹒６萬伙；覓３５０公頃土地，可建３３萬伙公營房屋

﹡支持改善上市機制，在港設立ＳＰＡＣ上市穖制；研究容許「港股通」南向

交易股票以人民幣計價；金管局正構建「商業數據通」，料明年投入運作

﹡消息指研增濕地緩衝區地積比，北部都會區住宅量更多；研港股通南向通人

幣計價，提高人幣交易吸引力；具體政府架構重組方案或至下屆政府才出台

；重啟馬料水填海計劃面積增至８８公頃

﹡譚仔國際暗盤收報３﹒１２元，較招股價低６﹒３％



《即日市況》﹡恒指低收１３７點報２３９６６，科指跌８９點報５８６６



《美元匯價》﹡非美貨幣個別發展，仍看高美元一線；歐元最新報１﹒１５４０╱４４，日

圓最新報１１１﹒３５╱３８



《公司資訊》﹡蒙焦煤企（００９７５）簽署蒙古噶順蘇海圖倉庫聯合融資協議

﹡冠君產業信託（０２７７８）與星展香港訂立可持續發展表現掛勾掉期交易

﹡力高地產（０１６２２）首９個月合約銷售按年升４２％至３２１億元人幣

﹡昌興國際（００８０３）張軼文辭任主席及行政總裁，明日生效

﹡融信中國（０３３０１）９月總合約銷售額跌２０％至約１２５﹒２３億人

民幣

﹡包浩斯國際（００４８３）首六個月整體同店銷售按年下降１１％

﹡長和（００００１）旗下屈臣氏與全球供應商合作推出超過１６００款可持

續產品

﹡港交所（００３８８）與證監會及金管局探討將人民幣計價股票納入港股通

可行性



《中國要聞》﹡黃河現今年第三號洪水，山西多市發生坍塌滑坡災害

﹡天津市委書記稱確保能源電力安全供應，引導企業參與平衡安排

﹡上海學科類教育機構退場，素質類教育機構揭竿而起

﹡安徽安慶二手樓價同比跌３％，市長要求打擊低價甩賣

﹡上海科創中心「十四五」發布，強調金融與科技聯動

﹡支付寶表示景區消費飆９倍，國內主題樂園消費最活躍

﹡阿里表示黃金周６成出遊訂單為車程３小時以內周邊遊

﹡農業農村部表示多輪降雨令秋收受阻，各地組織搶收搶種



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，台灣稱台海情勢四十年來最嚴重

﹡台積電促達零排放料生產中每使用１度電為全球省４度電

﹡信星鞋業（０１１７０）指越南平陽省廠房已作好分階段重開準備



《其他消息》﹡ＷｅＬａｂ與蘋果授權經銷商推月供計劃購買蘋果產品

﹡銀通在澳門推出跨行無卡提款服務，可於逾千台櫃員機提取現金

﹡鄒幸彤涉煽惑他人參與未經批准集結表證成立

﹡德國綠黨尋求與社民黨及自民黨籌組三黨聯合政府



《施政報告》﹡林鄭月娥稱國安法及完善選舉制度落實，香港迎來良好局面

﹡過去四份施政報告，９６％已完成或按序推進

﹡稱積極推展２３條本地立法，打擊假新聞

﹡對《區旗和區徽條例》作修訂，以履行憲制責任

﹡建設新界北部區，佔地三百平方公里

﹡計劃興建連接洪水橋至深圳前海港深西部鐵路

﹡稱增設文化體育局，將運輸及房屋局一拆為二

﹡前海擴區方案打造具全球競爭力營商環境

﹡北部都會區料增六百公頃用地，提供最多１８﹒６萬伙

﹡未來數月將檢視公務員高層職位選拔聘任機制

﹡支持改善上市機制，在港設立ＳＰＡＣ上市穖制

﹡研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價

﹡稱提升國際航運中心地位，研發展「智慧港口」

﹡金管局正構建「商業數據通」，料明年投入運作

﹡建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心

﹡研興建東鐵線科學園╱白石角車站

﹡研究加快落馬洲河套地區港深創科園建造工程

﹡邀請科技園公司構思第二個先進製造業中心

﹡推動「再工業化」及生命健康科技

﹡興建三跑道系統擴大客量，目標明年啟用

﹡發展中外文化藝術交流中心及知識產權貿易中心

﹡料未來數年政府基本工程開支每年逾千億元

﹡深化與大灣區城市合作，建立大灣區旅遊品牌

﹡已覓３５０公頃土地，可建３３萬伙公營房屋

﹡未來十年透過賣地或鐵路物業招標提供約十萬伙

﹡不能輕言重推「租者置其屋」，檢視重建舊屋邨

﹡重建大坑西邨，可提供逾３３００個單位

﹡推進交椅洲人工島填海工程和新界北發展區研究

﹡增建過渡性房屋，未來數年供應增至２萬個

﹡料未來數年收回土地七百公頃，釋放新界土地潛力

﹡檢視「綠化地帶」發展潛力，釋放新界祖堂地

﹡香港將力爭在２０５０年前達致碳中和

﹡擬投放２４００億推行減緩和適應氣候變化措施

﹡研究降低強拍門檻，以加快舊樓重建

﹡躍動港島南，明年就深水灣及大樹灣碼頭研究

﹡推動５Ｇ發展，推出更多５Ｇ頻譜本月底拍賣

﹡加快建體院新設施大樓，全力辦好下屆全運會

﹡合併普通及高額長生津，採用普通津貼資產上限

﹡增加院舍服務供應，建立強制舉報虐兒個案機制

﹡法定產假增至１４周，由政府補貼額外產假薪酬

﹡延伸補地價標準化至新界土地，料明年首季推出

﹡引入非本地培訓醫療人員，成立中醫藥發展基金

﹡要求教育局研八個教育範疇，提出完善制度建議

﹡加強國民教育與價值觀教育，設優質教育基金

﹡「優才計劃」年度配額倍增至４０００個

﹡相關部委研促進粵港兩地人才流動，年底將商討

﹡積極研究１２月立法會選舉居內地港人投票方案

﹡注重培育青年正向思維，推到內地發展支援措施

﹡與內地研通關細節，爭取盡快開第二次對接會議

﹡任內迎人生最大挑戰，有信心香港融入國家大局

﹡本港需做智慧製造及創新科技，能與矽谷媲美

﹡提出重組政府架構與她連任與否無關

﹡本屆政府完成２３條立法不實際，做好宣傳工作

﹡消息指研增濕地緩衝區地積比，北部都會區住宅量更多；研港股通南向通人

幣計價，提高人幣交易吸引力；具體政府架構重組方案或至下屆政府才出台

；重啟馬料水填海計劃面積增至８８公頃

﹡預計未來２０至２５年有逾百萬單位應市

﹡房屋局不適合與發展局合併，倡重組民政事務局

﹡貿發局歡迎支持會展業及便利中小企融資措施

﹡須尋找有抱負的公務員擔任高層職位





《施政迴響》﹡港交所樂見政府支持拓互聯互通計劃，完善上市機制

﹡羅兵咸表示北部都會區將成為香港發展創科產業核心區域

﹡美聯物業示長遠供求紓緩，下調全年樓價升幅至一成；新界發展勢超啟德，

料區內樓價升幅跑贏大市

﹡葉劉淑儀稱北部都會區助擴闊香港經濟架構和發展機遇

﹡陳智思稱行會樂意在今屆餘下時間配合政府落實政策

﹡智慧城市聯盟表示創科及新界北發展項目有利科創行業融入灣區發展大局

﹡公屋聯會歡迎新界北都會區發展，冀有序重建其他舊邨

﹡廖偉強稱報告著力中長線規劃，料全年樓價升至少一成

﹡劉業強稱建議釋放新界祖堂地可改善祖堂管理

﹡民建聯歡迎今次施政報告，認為需適度擴大問責制

﹡莊太量稱發展新界北可解決房屋問題，降強拍門檻可行

﹡畢馬威表示港若與前海各地協調發展，可提高國際競爭力

﹡民主黨表示北部都會區欠建設預算，憂加重財政負擔

﹡黃元山稱「北部都會區」是可取做法

﹡自由黨表示施政報告全面長遠，冀下屆政府落實

﹡戴德梁行表示修訂新界條例有助強化土地共享計劃

﹡中原陳永傑稱新界成供應重鎮，市區樓價短期看高一線；中原表示強拍門檻

降至七成或七成半較為合理

﹡匯豐支持擴大本港人民幣產品，商業數據通便利中小企

﹡李家超指全力支持特首施政及積極爭取與內地有序通關

﹡教統局歡迎培養國民身分認同及職業專才教育新措施

﹡證監會成立工作小組就香港買賣人幣計價證券進行研究

﹡香港營造師學會倡確立專業營造師之註冊制度

﹡安永料北部都會區中長期才會為港府帶來賣地收入

﹡市建局將制訂荃灣及深水埗市區更新計劃

﹡中電（００００２）歡迎施政報告，為香港實現碳中和訂出路線圖

﹡中銀香港（０２３８８）指施政報告助香港提升國際金融中心地位



《大國博弈》﹡美國公布新的對華貿易政策，分析指缺乏細節

﹡歐洲理事會主席稱歐盟領導人應對中國崛起需集體智慧

﹡大馬指控中國船隻私闖海域，中國大使遭召見抗議

﹡戒備中國核武擴張，據報美國暫停向中廣核運送核原料



《新冠肺炎》﹡全國昨增２６宗確診，哈爾濱，新疆各增１宗本土

﹡澳門檢測５０萬人已採樣，暫未發現陽性個案

﹡唐英年促設熔斷機制推健康碼，逐步恢復與內地通關

﹡台灣沒有新增本土確診，華航女機師染疫難釐清源頭

﹡本港新增６宗確診，杏花邨印傭疑復陽曾到訪維園

﹡澳門博監局加強巡查當地娛樂場防疫措施



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