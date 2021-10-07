  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/10/2021 14:48

【施政迴響】大摩：報告緩解住宅市場擔憂，料新地股價續升籲增持

　　《經濟通通訊社７日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，香港行政長官林鄭月娥最新一份施
政報告緩解了投資者對近期香港住宅市場供過於求或價格見頂的擔憂，認為新世界發展
（０００１７）、新鴻基地產（０００１６）和恒基地產（０００１２）股價在未來６０天內相
對恒指上升的機率，高達８０％。
　　大摩指出，新鴻基地產擁有３０００萬平方尺的土地，加快農地轉換，實際上對新地有利，
認為５７％的資產淨值折讓和５％的股息收益率具有吸引力，予目標價１３９元和「增持」評級

　　大摩提到，恒基地產擁有４５００萬平方尺土地，更快的農地轉換實際上利好恒地，亦認為
５３％的資產淨值折讓和６％的股息收益率具吸引力，予目標價３９元和「與大市同步」評級。
　　大摩又指，新世界發展擁有１６００萬平方尺土地，新世界發展將受惠於更快的農地轉換，
其股息收益率高達６％，予目標價４１元，和「與大市同步」評級。（ｂｎ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話07/10/2021
【水電煤憂】粵投供水業務穩定 惟暫受限電及內房拖累
財經熱話07/10/2021
【科技股撈底？】專家分析ＡＴＭＸＪ最新形勢　首選京東集團！
財經熱話07/10/2021
施政報告沒提強徵農地　恒地獲大行唱好升逾半成
FOCUS07/10/2021
【FOCUS】中美「再合作」將啟　科技股應聲漲
財經熱話07/10/2021
《午市前瞻》中美會談未必刺激大市，24700水平或有阻力
中國故事07/10/2021
《京城近觀》北交所全速衝刺開巿
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金