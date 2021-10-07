【施政迴響】大摩：報告緩解住宅市場擔憂，料新地股價續升籲增持

《經濟通通訊社７日專訊》摩根士丹利發表研究報告指，香港行政長官林鄭月娥最新一份施

政報告緩解了投資者對近期香港住宅市場供過於求或價格見頂的擔憂，認為新世界發展

（０００１７）、新鴻基地產（０００１６）和恒基地產（０００１２）股價在未來６０天內相

對恒指上升的機率，高達８０％。

大摩指出，新鴻基地產擁有３０００萬平方尺的土地，加快農地轉換，實際上對新地有利，

認為５７％的資產淨值折讓和５％的股息收益率具有吸引力，予目標價１３９元和「增持」評級

。

大摩提到，恒基地產擁有４５００萬平方尺土地，更快的農地轉換實際上利好恒地，亦認為

５３％的資產淨值折讓和６％的股息收益率具吸引力，予目標價３９元和「與大市同步」評級。

大摩又指，新世界發展擁有１６００萬平方尺土地，新世界發展將受惠於更快的農地轉換，

其股息收益率高達６％，予目標價４１元，和「與大市同步」評級。（ｂｎ）



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