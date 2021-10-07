【施政迴響】高盛：維持今年樓價升５％預測，增土地供應措施需時

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥在《施政報告》提出多項長遠增加土地供應的

措施。高盛發表研究報告，維持香港樓價在２０２２及２０２３年分別上升５％及３％的預測，

儘管房屋供應在過去５年有所上升並在中期內繼續上揚，但這僅僅足以應付家庭組成的需要。鑑

於年初至今樓市走勢依然強勁，預計今年餘下時間將有適度的價格調整，並維持今年樓價升５％

的預測，又估計本港地產股股價對《施政報告》反應正面。



＊地產股預計對施政報告反應正面＊



報告預計，本港地產股對施政報告將有正面的反應，指發展商股價已跌至紀錄低位，並較９

月１７日收市價低約３％，而自９月２０日傳出中央要求地產商配合解決香港房屋問題後，地產

股大跌後，現時股價已逐步回升，不再跑輸大市。在高盛涵蓋的地產股中，新地（０００１７）

、恒地（０００１２）及信和（０００８３）較依賴本地發展項目盈利，而長實（０１１１３）

、新世界（０００１７）和嘉里（０００８３）則有較多內地項目，意味後者較受在岸價格等風

險影響，高盛維持香港地產股目標價不變。

報告指出，本港樓市供應自２０１０年代中期整體上升，過去數年，私人樓宇供應都維持於

平均每年１﹒５萬個單位。今次《施政報告》未有在這方面有新的著墨，只提及每年約１萬個私

人房屋供應的行政目標，當局預料未來私人供應平穩。該行認為，農地轉換和土地共享先導計劃

都是針對性措施的一部份，以帶來更多公、私營房屋供應，但要從概念轉變成現實仍需很長時間

。



＊通關將刺激內地買家重投香港市場＊



報告認為，本港樓市的下行風險在於近期資產市場下跌造成的負面財富效應，以及中長期家

庭的住屋需求往公營房屋傾斜，該行注意到，過去當局調高５年公營房屋的入息上限，現時大部

份民眾的入息都符合申請公屋資格。相反，若果經濟持續低息環境，經濟逐漸復甦，都有利於樓

市繼續向上，而隨著香港與內地中長期增開更多兩地關口，除了刺激本地經濟復甦，亦令內地買

家的需求重投香港市場。（ａｃ）



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