【施政迴響】大和：市場對香港地產股過度擔憂，政策看起來合理

《經濟通通訊社７日專訊》大和發表研究報告表示，就昨日發表的《施政報告》，認為早前

市場對香港房地產行業的政策風險過度擔憂，雖然市場上很多人擔心香港地產的「遊戲規則」已

經改變，對香港地產公司不利，但該行認為《施政報告》並沒有支持這種擔憂，這並沒有表明政

府將採取的舉措。

大和預計，不會有任何與住房相關的大刀闊斧的新政策，也認為政府不太可能出台針對開發

商盈利能力和土地資產的政策。到目前為止，政策看起來是合理的，可能不會對開發商的盈利能

力產生不利影響，事實上香港政府加快新市鎮發展的決心會在某些方面使開發商受益。該行續指

，與住房相關的主要政策為旨在創造可持續的未來土地供應和促進城市更新的步驟。

大和指，整體而言，雖然不否認香港的政治和經濟環境正在發生變化，但認為現在判斷香港

房地產行業的盈利能力必然會受到顯著影響還為時過早。該行指，香港地產股股價自９月２１日

起已反彈１－１２％，認為有進一步復甦的空間。該行重申其「正面」行業立場，並認為近期香

港房地產股的拋售提供了買入的好機會，即使只是為了捕捉區間交易機會。（ｃｗ）



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 目標價 評級

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信和置業（０００８３） １５﹒２元 買入

新鴻基地產（０００１６） １５６﹒８元 買入

恒基地產（０００１２） ４８元 買入

太古地產（０１９７２） ４０﹒１元 買入

長實集團（０１１１３） ６８﹒３元 買入

領展房產基金（００８２３） ８４元 買入

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