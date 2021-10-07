【施政迴響】摩通：香港地產行業擔憂已消除，惟缺進一步重估動力

《經濟通通訊社７日專訊》摩根大通發表研究報告指，就昨日發表的《施政報告》，市場對

香港地產行業的擔憂消除，與市場先前的關注不同，整個《施政報告》一直著重從多方面增加土

地供應，包括利用濕地、綠化帶、村地、填海、活化工業樓宇等，沒有任何跡象顯示政府有意收

回開發商的耕地，另外雖然政府已經提到收地，但更像是一切照舊。

該行指，本港住屋供應前景並不像想像的那麼可怕，政府基本沒有改變其１０年住房供應預

測，大部分公共房屋供應集中在其１０年計劃的下半期，認為這應該能夠維持住宅市場的穩定價

格前景。

另外，該行指，短期內沒有跡象表明政府將在房地產市場將採取任何措施。政府認為，香港

房屋問題的根源在於缺乏發展用地。此外，鑑於住宅價格上漲並不過分，該行認為現在也不是增

加房地產降溫措施的時候。

該行認為，自《路透社》報道中央政府要求開發商幫助解決香港的住屋問題以來，開發商股

價出現調整，然而在經歷５－８％的反彈之後，認為該板塊缺乏進一步重估的動力，因為住宅開

發仍被認為是一個相對風險較高的主題，具有潛在的監管風險，而住宅價格或交易量的進一步上

漲亦不太可能成為股價的催化劑。

該行推薦長實集團（０１１１３）及新鴻基地產（０００１６），兩者管理層皆於９月２０

日股價調整後進行回購動作。（ｃｗ）



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