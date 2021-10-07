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即市新聞

07/10/2021 11:22

【施政迴響】摩通：香港地產行業擔憂已消除，惟缺進一步重估動力

　　《經濟通通訊社７日專訊》摩根大通發表研究報告指，就昨日發表的《施政報告》，市場對
香港地產行業的擔憂消除，與市場先前的關注不同，整個《施政報告》一直著重從多方面增加土
地供應，包括利用濕地、綠化帶、村地、填海、活化工業樓宇等，沒有任何跡象顯示政府有意收
回開發商的耕地，另外雖然政府已經提到收地，但更像是一切照舊。
　　該行指，本港住屋供應前景並不像想像的那麼可怕，政府基本沒有改變其１０年住房供應預
測，大部分公共房屋供應集中在其１０年計劃的下半期，認為這應該能夠維持住宅市場的穩定價
格前景。
　　另外，該行指，短期內沒有跡象表明政府將在房地產市場將採取任何措施。政府認為，香港
房屋問題的根源在於缺乏發展用地。此外，鑑於住宅價格上漲並不過分，該行認為現在也不是增
加房地產降溫措施的時候。
　　該行認為，自《路透社》報道中央政府要求開發商幫助解決香港的住屋問題以來，開發商股
價出現調整，然而在經歷５－８％的反彈之後，認為該板塊缺乏進一步重估的動力，因為住宅開
發仍被認為是一個相對風險較高的主題，具有潛在的監管風險，而住宅價格或交易量的進一步上
漲亦不太可能成為股價的催化劑。
　　該行推薦長實集團（０１１１３）及新鴻基地產（０００１６），兩者管理層皆於９月２０
日股價調整後進行回購動作。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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