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07/10/2021 09:40

中美年底將會談且地產股造好，恒指現飆５０８點報２４４７５

　　《經濟通通訊社７日專訊》近期美國總統拜登的國安顧問蘇利文與中國最高外交官員楊潔篪
在瑞士會面，雙方對「美中競爭關係」意見分歧，雙方同意加強戰略溝通。外界傳出瑞士會談為
「拜習會」鋪路，美方官員透露，兩國原則上同意美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年年
底前舉行視訊雙邊會談。
　　另外，地產股、科技股及金融股發力，帶動恒指飆逾５００點，並企穩十天線
（２４３２５）之上。恒生指數現報２４４７５，升５０８點或升２﹒１２％，主板成交１０７
﹒４４億元。國企指數報８６２１點，升２０９點或升２﹒４９％。恒生科技指數報６０５３點
，升１８７點或升３﹒１９％。
　　恒地（０００１２）獲匯證升評級至買入，現升５﹒７４％，報３２﹒２５元，暫為表現最
佳藍籌。
　　美國能源部公布，上周原油庫存增加２３０萬桶，而此前《路透》預期為輕微下降４１﹒８
萬桶，油價從高位回吐。三桶油齊齊回吐。中海油（００８８３）跌２﹒８４％，報８﹒９１元
；中石油（００８５７）跌３﹒３８％，報４元；中石化（００３８６）跌０﹒２５％，報４﹒
０３元。

　　表列十大升幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　恒地　　（０００１２）　　　３２﹒２５元　　　升５﹒７４％
　　碧桂園　（０２００７）　　　　８﹒１４元　　　升５﹒０３％
　　美團　　（０３６９０）　　　２３９﹒４０元　　　升４﹒７２％
　　碧服　　（０６０９８）　　　５９﹒８０元　　　升４﹒５５％
　　阿里　　（０９９８８）　　　１４３﹒２０元　　　升４﹒３０％

　　阿里健康（００２４１）　　　１０﹒８６元　　　升４﹒４２％
　　龍湖　　（００９６０）　　　３６﹒８０元　　　升４﹒１０％
　　潤地　　（０１１０９）　　　３２﹒９５元　　　升３﹒６２％
　　信義光能（００９６８）　　　１５﹒０２元　　　升３﹒５９％
　　恒隆地產（００１０１）　　　１８﹒１８元　　　升３﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｋｓ）

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