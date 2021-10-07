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即市新聞

07/10/2021 14:44

【科技股撈底？】專家分析ＡＴＭＸＪ最新形勢，首選京東集團！

　　《經濟通通訊社記者葉嘉兒７日報道》港股上日創年內收市低位，今日則隨隔晚外圍股市造
好顯著反彈。中美關係略為紓緩，加上施政報告發布後，掃除本地地產股陰霾。恒指半日升
５７６點，重上兩萬四關兼收復１０天線。科技股擔任升市火車頭，科技指數升逾４％，大幅跑
贏大市！科技股重新被受矚目，ＡＴＭＸＪ當中，專家對京東（０９６１８）看法最為理想，現
價部署值博率最高！

＊ＡＴＭＸ半日貢獻恒指３２８點＊

　　橫觀半日資金淨主動買入最多的就是美團（０３６９０），規模近５億元，半日升近７％，
「單人匹馬」貢獻恒指１３０點。一眾科技股半日升幅理想，阿里巴巴（０９９８８）走高近６
％，小米（０１８１０）飆近４％，騰訊（００７００）漲逾３％。
　　以ＡＴＭＸＪ歷史高位與現價比較，高位回落幅度最大的是阿里巴巴。阿里巴巴自去年１０
月２８日高見３０９﹒４元後，持續受監管陰霾等負面因素影響，股價至今蒸發５３％。美團則
於今年２月１８日創出４６０元歷史高位，至今累跌近４６％。至於回落幅度相對較少的就是京
東集團，為３２％。

＊林家亨首選京東，宜部署待光棍節＊

　　國農證券董事總經理林家亨今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　Ｍｏｒ
ｎｉｎｇ》分享ＡＴＭＸＪ最新部署。他建議持有阿里巴巴者，可趁大市氣氛轉好時，股價反彈
至２０天線（現約１５０﹒５３２元）才考慮減持或離場。他看好騰訊及美團，但提醒兩股現價
逼近保歷加通道中軸，入市宜衡量值博率。
　　另外，林家亨對小米看法亦樂觀，他指出小米中東歐５Ｇ手機市佔率達４２％　拋離第二位
蘋果約１５﹒８個百分點，成為印度之外，第二個地區的龍頭。加上，小米目前市盈率合理，只
有約２１倍，暫定目標為保歷加通道中軸水平（約２２﹒４２５元）。
　　在ＡＴＭＸＪ中，林家亨認為，京東集團（０９６１８）值博率的最高。他表示，京東早前
跌穿保歷加通道底部後已見反彈，展望１１月１１日「光棍節」將有更多購物活動，有助其收入
增長，料其股價有望造好。

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