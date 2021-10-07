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即市新聞

07/10/2021 16:25

《盤後部署》中美關係緩和且港股升幅全面，短線不宜對港股看太淡

　　《經濟通通訊社７日專訊》有傳中國國家主席習近平與美國總統拜登在今年年底前舉行視訊
雙邊會談；美國參議院共和黨領袖麥康奈爾提出，支持將債務上限暫時延長至１２月，市場憧憬
政府可避免違約。恒指本日高開３７２點報２４３３９，其後地產股及科技股發力，加上恒指成
分股幾乎百花齊放，恒指一度高見２４７４１點飆７７５點且升破十天線（約２４３４６點）。
最終恒指收報２４７０１點，升７３５點或升３﹒０７％，主板成交１０５３﹒３７億元。國企
指數報８７１３點，升３００點或升３﹒５７％。恒生科技指數報６１７２點，升３０５點或升
５﹒２１％。
　　Ａ股繼續休市。

＊需留意明日北水及Ａ股動態＊

　　本日港股「乾夾」逾７００點，當中科技股、地產股等較弱勢股領漲。筆者認為恒指短線不
宜看得太淡。
　　國際環境方面，美國總統拜登的國安顧問蘇利文與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，雙
方對「美中競爭關係」意見分歧，雙方同意加強戰略溝通。外界傳出瑞士會談為「拜習會」鋪路
，美方官員透露，兩國原則上同意美國總統拜登與中國國家主席習近平在今年年底前舉行視訊雙
邊會談，短期或續成港股反彈催化劑之一。
　　其次，近期受內房違約事件拖累的平保（０２３１８）及內銀股之跌勢始見喘定，平保、內
銀，甚至龍頭內房股的沽空比率近期見下跌趨勢；且在缺乏北水情況下，平保亦偷步連升兩日，
短線值得留意是否內房違約事件已被市場消化。
　　另外，本日港股升勢全面，僅石油股、創科（００６６９）及長和（００００１）走低；本
日整體大市升跌比例為６７：３３，反映資金買貨選擇較全面，市場氣氛稍為轉好。
　　然而，本日成交不足一千億元，屬於「乾夾」，故本日升勢是否意味恒指反彈的轉捩點仍有
待商榷。明天北水重開，需留意北水是否願意繼續掃貨科技股，以及Ａ股會否夾高，到時再作判
斷。（ｋｓ）

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