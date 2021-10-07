【新冠肺炎】加拿大推強制疫苗措施，搭飛機火車郵輪均需接種

《經濟通通訊社７日專訊》加拿大總理杜魯多周三公布嚴格的強制接種新冠疫苗措施，由本

月３０日開始，所有乘搭飛機、火車或是郵輪的旅客均需事先接種疫苗。１２歲以下兒童旅客可

以豁免。

杜魯多說：「對於外遊人士的規則非常清楚，就是必須施打疫苗。」此外，聯邦政府所有公

務員、警察及軍人亦須在本月２９日前完成接種，否則便要放無薪假期。據統計，加國截至周三

已有７２％人口接種疫苗。（ｊｆ）

