【新冠肺炎】加拿大推強制疫苗措施，搭飛機火車郵輪均需接種

《經濟通通訊社７日專訊》加拿大總理杜魯多周三公布嚴格的強制接種新冠疫苗措施，由本
月３０日開始，所有乘搭飛機、火車或是郵輪的旅客均需事先接種疫苗。１２歲以下兒童旅客可
以豁免。
杜魯多說：「對於外遊人士的規則非常清楚，就是必須施打疫苗。」此外，聯邦政府所有公
務員、警察及軍人亦須在本月２９日前完成接種，否則便要放無薪假期。據統計，加國截至周三
已有７２％人口接種疫苗。（ｊｆ）
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