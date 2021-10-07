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即市新聞

07/10/2021 15:05

【外圍經濟】英國通脹壓力加劇，市場預測央行提前於今年加息

　　《經濟通通訊社７日專訊》由於通脹壓力超出英倫銀行預期，該行提前於今年內加息的可能
性正在增加。有市場分析指，隨著經濟放緩和脫歐後遺症，英國可能淪為「停滯性通脹（ｓｔａ
ｇｆｌａｔｉｏｎ）的市場恐慌症爆發點」。
　　外電指出，英倫銀行兩周前的一份文件顯示，英國可能在今年內加息，這一情況的可能性正
在變得真實。單是在過去數日，英國陷入油荒，天然氣價格爆升。而英國９月住宅價格升幅衝至
１４年最高，平均增幅為１﹒７％，達２６７５８７英鎊，按年計增幅達７﹒４％。
　　此外，英國１０年期平衡通脹率亦攀升至１０年來最高水平，達到４﹒０３％，反映英國未
來１０年的通脹預期。英國商會調查指出，生產商普遍計劃加價。國內企業對市場前景亦感悲觀
。　
　　英國已經３年沒有加息，目前維持在０﹒１厘低位。報道指，雖然數個月前討論加息仍被視
為天方夜譚，但上述情況已經足以為英倫銀行敲響警鐘，迫使央行官員認真考慮加息的合理性。
　　英倫銀行曾於８月預測，英國年底通脹率將達到４％，並維持同一水平至明年。而銀行業界
現在認為英國通脹在明年４月會達到５﹒１％。支持加息的意見認為，市場對此舉已有心理準備
，盡早加息有助於避免未來採取更大規模的緊縮動作。（ｊｆ）
　

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