【外圍經濟】英國通脹壓力加劇，市場預測央行提前於今年加息

《經濟通通訊社７日專訊》由於通脹壓力超出英倫銀行預期，該行提前於今年內加息的可能

性正在增加。有市場分析指，隨著經濟放緩和脫歐後遺症，英國可能淪為「停滯性通脹（ｓｔａ

ｇｆｌａｔｉｏｎ）的市場恐慌症爆發點」。

外電指出，英倫銀行兩周前的一份文件顯示，英國可能在今年內加息，這一情況的可能性正

在變得真實。單是在過去數日，英國陷入油荒，天然氣價格爆升。而英國９月住宅價格升幅衝至

１４年最高，平均增幅為１﹒７％，達２６７５８７英鎊，按年計增幅達７﹒４％。

此外，英國１０年期平衡通脹率亦攀升至１０年來最高水平，達到４﹒０３％，反映英國未

來１０年的通脹預期。英國商會調查指出，生產商普遍計劃加價。國內企業對市場前景亦感悲觀

。

英國已經３年沒有加息，目前維持在０﹒１厘低位。報道指，雖然數個月前討論加息仍被視

為天方夜譚，但上述情況已經足以為英倫銀行敲響警鐘，迫使央行官員認真考慮加息的合理性。

英倫銀行曾於８月預測，英國年底通脹率將達到４％，並維持同一水平至明年。而銀行業界

現在認為英國通脹在明年４月會達到５﹒１％。支持加息的意見認為，市場對此舉已有心理準備

，盡早加息有助於避免未來採取更大規模的緊縮動作。（ｊｆ）



