【虛幣世界】比特幣飆至五萬五美元，柴犬幣繼續高走

《經濟通通訊社記者李皆穎６日專訊》隨著美國司法部成立加密貨幣執法部門，並發起公共

網絡詐騙打擊行動，市場同時關注美國證監會否批准比特幣ＥＴＦ發行，虛擬貨幣價格再度高走

，比特幣飆至五萬五美元關口，而礦工公司Ｒｉｏｔ Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏ

ｎ Ｄｉｇｉｔａｌ 和 Ｈｕｔ ８都有在９月積極開採比特幣，而比特幣的飆升亦令公司的

收入上揚。

另一方面，迷因幣（Ｍｅｍｅ Ｃｏｉｎ）繼續落力炒作，早前特斯拉創辦人馬斯克在其個

人推特上載其個人柴犬寵物的照片，市場解讀為馬斯克唱好柴犬幣（Ｓｈｉｂａ Ｉｎｕ Ｃｏ

ｉｎ），令其幣價瘋狂炒作，該幣已經連升三日，累積升幅達三倍，而過去２４小時升幅達７０

％，目前幣價報０．００００２８１５美元。

主要虛擬貨幣價格普遍急升，比特幣現報５５１２９﹒８７元（美元．下同），升７﹒３１

％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３５５７．８４元，升０﹒６６％；ＸＲＰ現報１﹒

０７元，跌０﹒４４％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒２１元，跌０﹒７１％；Ｓｔｅｌｌａｒ報０﹒

３６２６１２，升１３﹒８２％。

