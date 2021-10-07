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即市新聞

07/10/2021 08:16

【虛幣世界】比特幣飆至五萬五美元，柴犬幣繼續高走

　　《經濟通通訊社記者李皆穎６日專訊》隨著美國司法部成立加密貨幣執法部門，並發起公共
網絡詐騙打擊行動，市場同時關注美國證監會否批准比特幣ＥＴＦ發行，虛擬貨幣價格再度高走
，比特幣飆至五萬五美元關口，而礦工公司Ｒｉｏｔ　Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ、Ｍａｒａｔｈｏ
ｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　和　Ｈｕｔ　８都有在９月積極開採比特幣，而比特幣的飆升亦令公司的
收入上揚。
　　另一方面，迷因幣（Ｍｅｍｅ　Ｃｏｉｎ）繼續落力炒作，早前特斯拉創辦人馬斯克在其個
人推特上載其個人柴犬寵物的照片，市場解讀為馬斯克唱好柴犬幣（Ｓｈｉｂａ　Ｉｎｕ　Ｃｏ
ｉｎ），令其幣價瘋狂炒作，該幣已經連升三日，累積升幅達三倍，而過去２４小時升幅達７０
％，目前幣價報０．００００２８１５美元。
　　主要虛擬貨幣價格普遍急升，比特幣現報５５１２９﹒８７元（美元．下同），升７﹒３１
％（２４小時比較．下同）；以太幣現報３５５７．８４元，升０﹒６６％；ＸＲＰ現報１﹒
０７元，跌０﹒４４％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒２１元，跌０﹒７１％；Ｓｔｅｌｌａｒ報０﹒
３６２６１２，升１３﹒８２％。

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