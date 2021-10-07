《異動股》恒地漲逾６％跑出，大摩相信其股價６０日內將跑贏大市

《經濟通通訊社７日專訊》施政報告出爐後，大摩表示，相信恒地（０００１２）、新地

（０００１６）、新世界（０００１７）６０日內將跑贏大市。

恒地升６﹒３９％，報３２﹒４５元，破二十天（３１﹒５２元）、二百五十天線（３２﹒

０６９元），成交約４６４萬股，涉資１﹒５０億元，暫為表現最佳藍籌。

新地（０００１６）升４﹒２２％，報１０３﹒８元；新世界（０００１７）升２﹒３８％

，報３４﹒４元。

大摩指《施政報告》的內文中，提到的新增土地供應政策，可有助本港在２０３０至

２０４８年有更多住宅地，同時亦加快農地轉換的速度，認為目前發展商估值吸引。

該行指出，《施政報告》內容無改變大摩基本情境下對未來五年供應的看法，認為在短期供

應沒有增加，以及沒有樓市冷卻措施是對發展商正面的內容。持有農地的發展商，包括恒地、新

地、新世界、長實（０１１１３）可以有更快的農地轉換時間表。

現時，恒生指數報２４４２３，升４５６點或升１﹒９１％，主板成交２７２﹒２９億元。

國企指數報８６１０，升１９７點或升２﹒３５％。恒生科技指數報６０４７，升１８１點或升

３﹒０９％。

即月期指新報２４４０９，升４５２點，低水１４點。即月國指期貨報８６１２，升１９４

點，高水１點。即月科指期貨新報６０５１，升１８２點，高水６點。

表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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恒地 （０００１２） ３２﹒４５元 升６﹒３９％

新地 （０００１６） １０３﹒８０元 升４﹒２２％

新世界（０００１７） ３４﹒４０元 升２﹒３８％

長實 （０１１１３） ４５﹒７０元 升１﹒６７％



信置 （０００８３） １０﹒６８元 升２﹒５０％

希慎 （０００１４） ２５﹒９０元 升４﹒２３％

鷹君 （０００４１） ２１﹒３０元 升１﹒１９％

港鐵 （０００６６） ４２﹒８５元 升２﹒２７％

領展 （００８２３） ６５﹒９０元 升１﹒１５％

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（ｎｓ）

