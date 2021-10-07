《新股掛牌》譚仔（０２２１７）收低近８％，每手蝕２５０元

《經濟通通訊社７日專訊》譚仔（０２２１７）今日首掛，收報３﹒０８元，較招股價３﹒

３３元低７﹒５１％；成交２﹒２７億股，涉資７﹒０１億元。

該股一手１０００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕２５０元。

該股開報３元，較招股價低９﹒９１％，最低價為２﹒９８元，最高報３﹒２６元。（ｅｄ

）

