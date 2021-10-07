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07/10/2021 16:08

《新股掛牌》譚仔（０２２１７）收低近８％，每手蝕２５０元

　　《經濟通通訊社７日專訊》譚仔（０２２１７）今日首掛，收報３﹒０８元，較招股價３﹒
３３元低７﹒５１％；成交２﹒２７億股，涉資７﹒０１億元。
　　該股一手１０００股，不考慮交易費用，每手帳面蝕２５０元。
　　該股開報３元，較招股價低９﹒９１％，最低價為２﹒９８元，最高報３﹒２６元。（ｅｄ

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