【駐滬專電】長三角鐵路國慶七天預計發送旅客１７７２人次

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》今日是內地國慶黃金周最後一天，鐵路迎來
返程客流高峰。中國鐵路上海局集團預計，長三角鐵路今日共發送旅客２４２萬人次，加上１０
月１日至６日共發送旅客１５３０萬人次，此次長假七天長三角共發送旅客１７７２人次。其中
１０月１日發送３３２﹒４８萬人次，創下今年「五一」假期後單日客發量新高。
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