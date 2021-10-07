《午市前瞻》中美會談未必刺激大市，２４７００點水平或有阻力

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收市報２４５４３，升５７６點或２﹒４１％，主

板成交５７５﹒４１億元。恒生中國企業指數報８６５４，升２４２點或２﹒８８％。恒生科技

指數報６１１７，升２５１點或４﹒２９％。

即月期指新報２４５０５，升５４８點，低水３８點。即月國指期貨報８６５４，升２３６

點，低水１點。即月科指期貨新報６１０７，升２３８點，低水２３點。

港股今日大幅反彈，今早高開３７２點並突破１０天線（２４３３０點），隨後一路飆升，

盤中曾高見２４５９１點，升６２４點。

地產股走勢強勁，摩通指，新一份《施政報告》提及住宅供應增長有限，並無提及短期樓市降溫

措施等，消除市場陰霾，地產股為升市動力之一。恒地（０００１２）升６﹒３９％，報３２﹒

４５元；新地（０００１６）升３﹒２１％，報１０２﹒８元，以現價計，該股暫連升３日，累

計升幅５﹒６％。新世界（０００１７）升２﹒５３％，報３４﹒４５元，以現價計，該股暫連

升４日，累計升幅８﹒１６％。恒隆地產（００１０１）升１﹒４８％，報１７﹒８４元，以現

價計，該股暫連升２日，累計升幅２﹒２９％。長實（０１１１３）升１﹒８９％，報４５﹒８

元；太地（０１９７２）升３﹒５２％，報２０﹒６元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

３﹒６２％。九置（０１９９７）升２﹒１２％，報４０﹒９５元。

另外，科技股同樣造好，為恒指貢獻逾２５０點升幅。當中，股神巴菲特拍擋芒格旗下Ｄａ

ｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ今年第三季增持阿里巴巴美股。三巨頭ＡＴ

Ｍ今日表現撐市，美團（０３６９０）升７﹒６１％，報２４６元；騰訊（００７００）升３﹒

４５％，報４６１﹒８元；阿里（０９９８８）升５﹒５４％，報１４４﹒９元，以現價計，該

股暫連升２日，累計升幅７﹒１％。





＊蘇沛豐：新世界（０００１７）達６厘息可作中線部署＊



近期美國總統拜登的國安顧問蘇利文與中國最高外交官員楊潔篪在瑞士會面，美方官員透露

，兩國原則上同意拜登與中國國家主席習近平於今年年底前舉行視訊雙邊會談。招銀國際研究部

策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，中美兩國會談即使有突破性進展，料對大市幫助不大，

因為近期市況低迷，主要受內地對不同行業的監管及限電措施等影響，中美關係改善都未必對大

市帶來很大刺激。另外，他相信大市短線會在２４７００點至２４８００點間受到阻力，支持位

就可留意２３６００點水平。

行政長官林鄭月娥發表最近一份的《施政報告》，提到多項土地房屋措施，包括建設香港「

北部都會區」，地產股今天（７日）開市造好。蘇沛豐認為，地產商可望短期內有更多農地發展

不同項目，但實際效果都較為長遠，加上市場暫未見有催化劑推動，向上動力不高，料地產股未

必會有進一步反彈。他認為，地產股現時估值低，下跌空間不多，可作中線部署，特別留意有達

６厘息的新世界（０００１７）。（ｅｒ）

