渣打：對第四季投資環境信心增強，料港股季內先低後高

《經濟通通訊社７日專訊》渣打財富管理投資策略主管梁振輝表示，對中港股市第四季的表

現相對樂觀，因為根據過往１０年的歷史數據，第四季股市一向都是傳統旺季。不過，港股１０

月份或受美國債務問題能否獲延期至１２月，以及企業盈利前景等隱憂拖累，但仍預料港股第四

季有機會有較好表現，季內整體或呈現先低後高格局。

板塊方面，梁振輝較看好中國市場的科技生產、工業、能源；同時對公共事業有信心，但預

料其再上升的空間有限，另需留意中港房地產板塊。他強調，相信在往後６－１２個月內，經濟

在各國政府央行幫助下維持復甦，料將帶動投資市場中線表現向好，對第四季投資環境的信心有

所增強。



＊內房債務風險已充分反映，三條紅線助房企提升信貸質素＊



對於內房出現債務問題，梁振輝指出，過往中國都曾有規模較細的房企出現債務違約風險，

但是次涉及大型房企的確令市場有所憂慮。他認為，相關負面因素已在第三季股市上充分反映，

雖然不相信問題會於第四季得到解決，但近期港股新、舊經濟股都見一定程度反彈，不認為第三

季的弱勢會延續至本季度，而包括跨境理財通等政策刺激或將於陸續季內浮現。

渣打財富管理高級投資策略師林嘉文則指出，按內地的「三條紅線」的標準來看，發現陸續

有更多房企實現「綠檔」標準，認為整個房企行業違約問題未必如想像中般差；相反，有個別房

企受惠於「三條紅線」標準，其信貸質素因而獲得顯著改善。他認為，亞洲高息債債息上升正正

反映投資者的擔心，但數據上反映市場屬過份憂慮，房企出現違約潮的風險仍然偏低，認為現時

投資亞洲高息債券或能捕捉較高的收益水平。（ａｃ）







