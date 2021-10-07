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07/10/2021 12:14

【施政迴響】任志剛：報告高瞻遠矚，有信心港有足夠財力支持發展

　　《經濟通通訊社７日專訊》行政會議成員、金管局前總裁任志剛表示，施政報告以八個中心
為香港整體發展目標，配合雙城三圈的北部都會區為融入國家發展大局的橋頭堡，屬高瞻遠矚，
為香港帶來新景象、新希望，亦為紓緩及解決香港的深層次問題帶來新動力。

＊有信心香港有足夠財力支持新發展＊

　　任志剛表示，隨著國家《十四五規劃綱要》和香港國安法執行，與及新選舉制度成功實施，
已為香港發展提供了充實基礎。在這個基礎上，施政報告正好描繪出香港未來的宏觀發展方向，
當下正是「齊心同行，開創未來」的好時候。
　　他又指，施政報告提出要提升管治效能，吸引人才及強化執行機制，這是大部分香港人希望
見到及支持的，而實現願景亦會為公共財政帶來挑戰。但他有信心，只要香港能夠一如以往，嚴
守財政紀律，保持穩如磐石的貨幣金融體系，作為國際金融中心的香港是有足夠的財力與財技，
支持新一份施政報告中所描繪令人鼓舞的新發展。

＊香港人幣離岸市場是推動人幣國際化理想地＊

　　任志剛又認為，在金融領域上，深化和豐富與內地金融體系互聯互通是絕對正確的方向。他
指，人民幣毫無疑問是一定要進一步國際化的，而策略性的一大步是大力推動人民幣在國際資本
市場上的運用，有意義地提供國際金融交易的貨幣選擇。香港人民幣離岸市場，經過差不多２０
年的發展，是推動人民幣在資本市場自由使用的理想場地。（ｂｉ）

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