【解決電荒】標普料煤價將在整個冬季維持高企，將支撐鋼價及鋁價

《經濟通通訊社７日專訊》標普舉辦電力短缺對中國公用事業和商品行業的影響網上會議。

標普指出，自今年５月以來，動力煤價格已上漲９７％，經濟活動復甦帶動煤炭需求強勁，但電

價上調不足，超過７０％的燃煤電廠虧損。標普指，由於環境和安全原因，國內煤炭供應受到限

制，中國停止從澳洲進口煤，同時轉向蒙古、印尼和俄羅斯等其他購買。

標普指，中國政府開始釋放部分國內煤炭產量並增加進口供應，以解決近期電力短缺的問題

，惟政策行動需要時間才能生效，預計煤炭價格將在整個冬季維持高企，並在２０２２年漸趨溫

和，又指因煤炭供應緊張，電力短缺將持續整個冬季。



＊鋼鐵及鋁價將維持高企，料中國宏橋面臨更多挑戰＊



標普指，電力短缺加劇鋼鐵及鋁產量下降，產量下降支撐鋼價，鋁價亦將維持高企。標普續

指，除了產量下跌外，鋁製造商在關閉和重新啟動電解槽方面的額外成本很高，地理位置集中的

小型生產商的信用質量可能會加速惡化，料有利龍頭及分散經營的生產商如中國鋁業

（０２６００）（滬：６０１６００）的信用質量，至於中國宏橋（０１３７８）在雲南省的成

本和產量管理方面將面臨更多挑戰。



＊水泥生產更加靈活，受到的成本影響較小＊



至於水泥行業方面，標普指，水泥生產也是高度能源密集型的，電力短缺導致減產和供應短

缺，不過由於水泥生產更加靈活，因此受到的成本影響較小。標普續指，水泥生產商已經進行了

３到５年的產能合理化，高行業盈利能力應支持海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５）

等市場領導者的信用質量，停電可能會加速淘汰小型和效率較低的生產商，並提高市場向國內領

先企業的集中度。（ｃｗ）

