【施政報告】林鄭：北部都會區及交倚洲填海都是賺錢規劃

《經濟通通訊社７日專訊》行政長官林鄭月娥出席電台聯播節目時表示，「北部都會區」及

交倚洲填海造地，都會是賺錢的規劃，「北部都會區」仍有很大發展空間，會將無發展潛力的土

地，變成有發展潛力，因此是製造財富；但目前多條鐵路項目走線未定，因此未能評估整體建造

成本。

她又說，近年特區政府在控制工程成本，以及培養新一代建築工人方面，做了大量工作，包

括發展局成立的工務工程成本控制辦公室，將工程項目的成本壓縮８－１０％，同時並無影響工

程質素。



＊部門遷至北部都會區不會造成交通擠塞



她表示，日後發展「北部都會區」後，預料區內２５０萬人口，將有６５萬個職位，相信可

以做到自給自足，部分目前位於金鐘的政府寫字樓，若無地域限制，日後將搬到北區，以慢慢調

較交通流量至更平均，令人流不只由北向南，亦會由南向北，以及由北向北，有信心不會造成鐵

路及道路擠塞。

她又指，交倚洲、馬料水及龍鼓灘等填海項目，全部都經過技術評估才決定進行，而政府目

前完全無計劃搬遷葵青港，她自己原則上不反對搬遷，但問題是無地方可以搬，指即使搬到香港

水域以外，都並不可行。



＊否認經濟重心轉移＊



被問到建設「北部都會區」，經濟重心會否轉移時，林鄭表示，並非經濟重心轉移，因為屆

時南邊會有「維港都會區」，北邊會有「北部都會區」。而「維港都會區」亦會繼續發展，當中

包括交椅洲人工島填海，至於起動九龍東亦會繼續進行。



＊乘勢而上提出北部都會區計劃＊



她認為，香港現在處於最好的時候，受國安法的保護，已經回到一國兩制的正確軌道，加上

完善選舉制度後，可確保以行政長官？核心的行政主導政府出現，她作為行政長官，看到現在勢

頭好，所以乘勢而上、主動出擊，提出有關建議，但如果３年前就做，肯定會焦頭爛額。（ｃｌ

）

