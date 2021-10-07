【施政迴響】基金公會：強積金轉年金不應一刀切

《經濟通通訊社７日專訊》施政報告鼓勵市民將強積金（ＭＰＦ）一筆過資產轉成退休後可

定期領取的公共年金，投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，市民退休後便要處理長壽風險，但

退休後不同階段都有不同的財富處理手法，不一定只能用年金模式，政府應給予退休人士靈活性

，推出不同產品，配合退休人士的實際財務需要。



＊倡放寬投資國債前需先檢視個別評級規定＊



同時，施政報道亦建議研究措施便利強積金投資內地發行的政策及政策性銀行債券，黃王慈

明稱，有關研究是業界數年來的訴求。她指，強積金法例廿年前訂立，很多地方未能配合市場發

展，例如投資國債時，要求基金經理檢視每隻國債的評級，但市場一般投資國債時，普遍只會看

發債體或發債國家的評級已足夠，因此評級機構很少會給予國債評級，導致很多國債沒有評級，

故此現行強積金法規「好多地方綁手綁腳」，令強積金基金經理失去了很多投資機會。她指，從

回報、風險、分散風險三方面來看，投資國債對強積金管理起積極作用。



＊人民幣計價基金需求穩步增長＊



她表示，以人民幣計價的股票需求有待觀察，但以人民幣計價的基金需求正穩步增長，因為

業界要配合即將推行的跨境理財通業務，以及配合大灣區居民需求。（ｃｌ）

