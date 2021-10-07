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即市新聞

07/10/2021 17:30

【恒大困局】恒大擔保美元債到期，部分持有人傳未獲兌付

　　《經濟通通訊社７日專訊》外電引述知情人士透露，由中國恒大（０３３３３）提供擔保的
２﹒６億美元債券已經到期，但截至今日，一些持有人尚未收到兌付資金。
　　報道指，這隻由Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ　Ｌｔｄ﹒發行、
票息為８﹒５％的美元債應於１０月３日到期，因適逢周日順延至４日兌付。恒大旗下的恒大地
產集團發債文件顯示，Ｊｕｍｂｏ　Ｆｏｒｔｕｎｅ是其合營公司。倘Ｊｕｍｂｏ　
Ｆｏｒｔｕｎｅ最終無力償債，而恒大也未能履行擔保義務，債券違約或將觸發其他恒大債務加
速清償條款，恒大本身面臨的違約風險勢將加劇。
　　知情人士透露，下一步將會向恒大及其律師發函，正式要求其履行擔保責任。
　　據《彭博》上周引述知情人士稱，中國恒大和旗下天基控股為Ｊｕｍｂｏ　
Ｆｏｒｔｕｎｅ發行這隻美元債的擔保方；部分債券持有人已經組建臨時委員會，以便在這隻債
券發生違約事件時追索債權，持有人據稱主張中國恒大及天基承擔擔保責任。
　　根據此前報道，這期票據的違約事件條款約定，除非未能支付的情況是由行政性、技術性原
因引發且公司在到期日後的五個工作日內進行了償付，否則到期未支付將構成違約。
（ｂｉ）

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