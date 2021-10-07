【答問大會】林鄭：北部都會區會制定滾動進度計劃，以提升監察

《經濟通通訊社７日專訊》被問及北部都會區的發展時間表，行政長官林鄭月娥出席施政報

告答問會時表示，以古洞北發展為例，當中歷時１４年才開始賣地，強調上述冗長的發展流程將

不會繼續存在，未來會在法定程序及行政等方面進行精簡，並會改革行政機制及流程，並提出就

「北部都會區」發展推出滾動進度計劃，在未來十年每年也會更新相關項目的工程進程，以提升

議會的監察能力。（ｂｎ）

