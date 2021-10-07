【施政迴響】德勤：改善上市機制配合經濟體創新轉型實刻不容緩

《經濟通通訊社７日專訊》特首林鄭月娥昨在《施政報告》內提出多項推進金融業與內地互

聯互通，以及金融服務等向高端高增值方向發展的建議。德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為

，改善上市機制以應對資本市場多樣化的投融資需求、不同投資者的風險胃納及配合經濟體創新

轉型實是刻不容緩。故此，香港需進一步優化及諦造其多元化、多層次資本市場，並豐富更多市

場產品及交易安排以配合市場發展並吸引更多、及不同類型的投資者參與。

《施政報告》中提及在徵詢市場意見後，擬在港設立特殊目的收購公司的上市制度、擴大離

岸人民幣產品和工具發展、吸引家族辦公室落戶香港的稅務寬減，相信會更好突出及發揮香港作

為國際國內資本互動及連接的樞紐，保持香港的競爭優勢。



＊冀與內地積極推進大灣區跨境數據安排和金融科技發展＊



德勤中國金融服務行業市場發展主管合夥人徐英偉表示，隨著大灣區跨境理財通業務快將推

出，《施政報告》中提出推動跨境金融科技對跨境金融服務發展將產生積極促進作用，以協助金

融機構更便捷獲取業務，同時提高合規效率。金融科技是促進跨境交易創新發展的核心，一站式

沙盒聯網將更好推進跨境金融科技產品的開發，但同時亦期望香港能利用其豐富經驗金融業人才

，國際首屈一指的監管水準，與內地積極推進大灣區跨境數據安排和大灣區跨境金融科技的發展

。



＊三地政府需建立協同治理機制，統一綠色標準＊



德勤中國風險諮詢合夥人馮文珊表示，大灣區綠色轉型具有政策、市場機制和綠色基礎設施

方面的優勢。未來三地政府需建立協同治理機制，統一綠色標準；建立政府綠色產業基金、打造

示範專案，帶動綠色產業 集聚並支持企業脫碳；依託香港國際金融中心和內地綠色產業融資需

求，打造綠色金融中心。企業可制定減排目標，制定碳中和路線圖，把減排融入商業策略以支持

政府政策和推動業務可持續發展。（ａｃ）

