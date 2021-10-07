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07/10/2021 11:15

【答問大會】馬逢國：版權條例修訂停留「無ｉＰｈｏｎｅ」年代

　　《經濟通通訊社７日專訊》體育、文化、演藝及出版界議員馬逢國在答問大會感謝行政長官
林鄭月娥吸納其建議，成立文化局，相信業界非常支持是次《施政報告》。他關注《施政報告》
提出將向立法會提交《版權條例》修訂草案，指過去兩次修例也無功而回，有業界形容《版權條
例》停留在「無ｉＰｈｏｎｅ年代」，希望政府不要將５至１０年前的草案版本提交立法會，認
為草案須趕上最前的版權保護概念。
　　林鄭指完全認同馬逢國的說法，稱《版權條例》更新對未來多個板塊發展非常重要，包括文
化藝術交流中心、創新科技等原創性為優勢的產業，尤其是創新科技的變化，正因如此商務及經
濟發展局須再就修例公眾諮詢，希望吸納業界意見，制定一條適合現今需要的修訂草案。

＊《施政報告》提及４０條立法建議＊

　　林鄭又指，《施政報告》提及４０條立法建議，很多因科技應用、法例太古舊而須修訂，例
如道路交通條例、定額罰款，認為現今擁有理性互動、既監察政府又能改善施政的立法會，令她
更有信心推動修例。
　　馬逢國稱業界已成立「香港版權論壇」，問到林鄭可否盡快安排與組織會面。林鄭稱願意聯
同商經局局長與組織會面。（ｈｙ）

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