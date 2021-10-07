  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/10/2021 11:33

【答問大會】林鄭：洪水橋接駁前海鐵路可引入其他鐵路公司競爭

　　《經濟通通訊社７日專訊》民建聯陳恒鑌在答問大會表示，鐵路發展方面，洪水橋站及古洞
站都需時興建，前後用了９年，提到未來有７項新項目，認為再加上東大嶼都會等工作，將十分
費力，未知何時完工。他問政府是否繼續落實基建先行，與及在鐵路營造的工作，並考慮引入其
他鐵路公司。
　　行政長官林鄭月娥回應指，過去港鐵的項目問題的確需要改善，近年興建有新方法，亦對港
鐵公司（０００６６）更有要求。她表示，運輸基建先行是自己一直的倡議，認為以前用人口流
量、經濟回報思考交通基建，自己對此一直有保留，只是未曾負責交通政策。她提到自己負責廣
深港高鐵時，留意到內地曾有兩個站在建成時附近並無發展，但現在該站發展已相當發達，強調
北部都會區亦應有此思維，即使今日無用，亦要率先預視情況，以免居民因為未有基建反對發展

　　林鄭又指，要確保基建興建準時、合理，引用競爭一般有用，例如洪水橋接駁前海的鐵路可
以考慮引入其他鐵路公司，但在北環線支線、東鐵加一個站到深圳等交由已負責附近路線的港鐵
較為合理，但亦可以與港鐵商議造價及價錢，強調不會純粹為了競爭而引入競爭，競爭要視乎結
果好還是不好，將逐個鐵路項目進行檢視工作。（ｈｙ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS07/10/2021
【FOCUS】中美「再合作」將啟　科技股應聲漲
財經熱話07/10/2021
《午市前瞻》中美會談未必刺激大市，24700水平或有阻力
中國故事07/10/2021
《京城近觀》北交所全速衝刺開巿
財經熱話07/10/2021
華置獲大股東溢價38%提私有化　今復牌飆近三成
開市Good Morning07/10/2021
林家亨：譚仔撈唔過　ATMXJ可吼京東
香港要聞06/10/2021
【施政迴響】國泰歡迎加強與大灣區連繫　港鐵全力配合新鐵路項目
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金