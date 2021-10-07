【答問大會】林鄭：洪水橋接駁前海鐵路可引入其他鐵路公司競爭

《經濟通通訊社７日專訊》民建聯陳恒鑌在答問大會表示，鐵路發展方面，洪水橋站及古洞

站都需時興建，前後用了９年，提到未來有７項新項目，認為再加上東大嶼都會等工作，將十分

費力，未知何時完工。他問政府是否繼續落實基建先行，與及在鐵路營造的工作，並考慮引入其

他鐵路公司。

行政長官林鄭月娥回應指，過去港鐵的項目問題的確需要改善，近年興建有新方法，亦對港

鐵公司（０００６６）更有要求。她表示，運輸基建先行是自己一直的倡議，認為以前用人口流

量、經濟回報思考交通基建，自己對此一直有保留，只是未曾負責交通政策。她提到自己負責廣

深港高鐵時，留意到內地曾有兩個站在建成時附近並無發展，但現在該站發展已相當發達，強調

北部都會區亦應有此思維，即使今日無用，亦要率先預視情況，以免居民因為未有基建反對發展

。

林鄭又指，要確保基建興建準時、合理，引用競爭一般有用，例如洪水橋接駁前海的鐵路可

以考慮引入其他鐵路公司，但在北環線支線、東鐵加一個站到深圳等交由已負責附近路線的港鐵

較為合理，但亦可以與港鐵商議造價及價錢，強調不會純粹為了競爭而引入競爭，競爭要視乎結

果好還是不好，將逐個鐵路項目進行檢視工作。（ｈｙ）

