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即市新聞

07/10/2021 16:28

《小傳日記》魚缸彈升放煙花，華置筍價私有化，油股升到咁上下？

　　《小傳日記》魚缸噚日失守兩萬四之後，今日一舉收復，仲勇猛重上十天線，全日報升
７３５點，真係犀飛利！
　　噚晚甘比震撼式提出想以每股４銀私有化華置（００１２７），較停牌前２﹒９銀溢價約
３７﹒９３％，不過就比６月底每股資產淨值約１２﹒９９元折讓約６９﹒２％，但係就講明４
銀係定價唔會加。甘比仲話係想畀小股東一個套現良機，但係私有化最終都係由小股東自行決定
，甘比會聽哂大家咁話。華置今日復牌即時鏟高三成，最終收升多過３１巴仙，報３﹒８２銀。
其他磚頭佬都都表現強勢；恒地（０００１２）升多過７巴仙，報３２﹒６５銀；新地
（０００１６）升多過兩巴仙，報１０２銀；新世界（０００１７）升挨近３巴仙，報３４﹒６
銀。
　　大升市又點少得ＡＴＭ，開市就抽上去，Ｌｕｎｃｈ後再擴大升幅，三個大隻佬全日貢獻魚
缸超過４００點升幅；最後巴巴（０９９８８）升多過７巴仙，報１４７﹒３銀；ＱＱ
（００７００）升多過５巴仙，報４７１﹒４銀；美團（０３６９０）升挨近一成，報
２５０﹒８銀。
　　藍戰士入面最慘情都算係三桶油，油價飆完一輪之後終於借勢回吐挨近兩個巴仙，所以三桶
油都無得跟魚缸齊升；中石油（００８５７）跌多過兩巴仙，報４﹒０４銀；中海油
（００８８３）跌多過３巴仙，報８﹒８５銀；但係中石化（００３８６）就先跌後升，收升挨
近１巴仙，報４﹒０８銀。
　　今日就係黃金周Ｌａｓｔ　ｄａｙ，聽日北水回歸魚缸又會熱鬧番。不過今日升咁多，同胞
會唔會趁勢沽貨賺一筆呢？請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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