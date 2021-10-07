《小傳日記》魚缸彈升放煙花，華置筍價私有化，油股升到咁上下？

《小傳日記》魚缸噚日失守兩萬四之後，今日一舉收復，仲勇猛重上十天線，全日報升

７３５點，真係犀飛利！

噚晚甘比震撼式提出想以每股４銀私有化華置（００１２７），較停牌前２﹒９銀溢價約

３７﹒９３％，不過就比６月底每股資產淨值約１２﹒９９元折讓約６９﹒２％，但係就講明４

銀係定價唔會加。甘比仲話係想畀小股東一個套現良機，但係私有化最終都係由小股東自行決定

，甘比會聽哂大家咁話。華置今日復牌即時鏟高三成，最終收升多過３１巴仙，報３﹒８２銀。

其他磚頭佬都都表現強勢；恒地（０００１２）升多過７巴仙，報３２﹒６５銀；新地

（０００１６）升多過兩巴仙，報１０２銀；新世界（０００１７）升挨近３巴仙，報３４﹒６

銀。

大升市又點少得ＡＴＭ，開市就抽上去，Ｌｕｎｃｈ後再擴大升幅，三個大隻佬全日貢獻魚

缸超過４００點升幅；最後巴巴（０９９８８）升多過７巴仙，報１４７﹒３銀；ＱＱ

（００７００）升多過５巴仙，報４７１﹒４銀；美團（０３６９０）升挨近一成，報

２５０﹒８銀。

藍戰士入面最慘情都算係三桶油，油價飆完一輪之後終於借勢回吐挨近兩個巴仙，所以三桶

油都無得跟魚缸齊升；中石油（００８５７）跌多過兩巴仙，報４﹒０４銀；中海油

（００８８３）跌多過３巴仙，報８﹒８５銀；但係中石化（００３８６）就先跌後升，收升挨

近１巴仙，報４﹒０８銀。

今日就係黃金周Ｌａｓｔ ｄａｙ，聽日北水回歸魚缸又會熱鬧番。不過今日升咁多，同胞

會唔會趁勢沽貨賺一筆呢？請請！



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