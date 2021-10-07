《鍾之日記》中美元首有計傾，恒指勁彈７００點

《鍾之日記》１０月７日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：休市。



中美關係有望進一步解凍，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪率

領的中國代表團，在瑞士與美國國家安全顧問沙利文順利進行了閉門會議。北京和華盛頓都表示

，這次六小時的會晤是建設性和坦誠的，美國表示，會談氣氛與沙利文楊潔篪３月阿拉斯加那次

非常不同。外媒引述美國政府高層官員稱，美中兩國原則上達成一致，總統拜登與國家主席習近

平計劃將於年底前，舉行一次視像工作會議，細節仍有待敲定。

美國債務上限危機有望暫時解決，中美關係似回暖，隔晚美股先急跌後急回，香江魚缸上日

跌１３７點後，今日勁升逾７００點，升幅３﹒０７％，創７月２９日以來最大單日漲幅。

恒指高開３７２點，報２４３３９，開市已重上十天線，早段升幅曾放緩至３４３點，低見

２４３１０，但買盤表現積極，上午曾彈升６２４點，見２４５９１點半日高，中午升５７６點

。下午中段升幅擴大，最多升７７４點，高見２４７４１，逼近上方的２０天線（約

２４７９８）阻力。恒指最終升７３５點或３﹒０７％，報２４７０１。

大市全日成交略增至１０５３﹒３７億元。滬深股明日（８日）復市。北水缺席６個交易日

後，明日重返。



＊科網股受捧，美團貢獻近１８０點＊



科指返十天線，收升３０５點或５﹒２％，報６１７２點。ＡＴＭＸ四大天王齊齊向上，騰

訊（００７００）升５﹒６％，成交居首達６７﹒５４億元。成交第二大是美團（０３６９０）

升９﹒７％，為表現最好藍籌，獨力貢獻大市１７９點。

阿里巴巴（０９９８８）獲股神拍檔芒格大手增持，揚７﹒３％；旗下阿里健康

（００２４１）升４﹒６％，阿里今年第三季累跌３５﹒４％，其美股亦挫３５％。不過大跌後

獲部分知名投資者入場，芒格旗下ＤＪＣＯ向美國證交會申報，至９月底的阿里巴巴美股持股，

單季增加

８２％。

市場調研機構Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ稱，第三季中東歐地區５Ｇ手機，小

米（０１８１０）市佔率達４２％，超越蘋果和三星，為該地區５Ｇ手機銷售第一。小米升３﹒

９％。

其他科網股表現突出，快手（０１０２４）飆８﹒５％，嗶哩嗶哩（０９６２６）彈高７％

，百度（０９８８８）升４﹒９％，京東（０９６１８）升６﹒２％；系內京東健康

（０６６１８）及京東物流（０２６１８）分別揚５﹒８％和２﹒１％；連升２日的網易

（０９９９９）炒高９﹒５％。



＊華置擬私有化，大股東執貨小股東逃生＊



大劉及甘比再施財技，在中國恒大（０３３３３）風險進一步發酵前，對華人置業

（００１２７）實施私有化。華人置業公布，大股東兼行政總裁陳凱韻（甘比）全資擁有的

ＳＯＬＡＲ ＢＲＩＧＨＴ提出，以每股４元私有化公司，收購價比停牌前呈溢價約

３７﹒９％。華置今日復牌無懸念股價急升，全日漲幅達到３１﹒７％，收報３﹒８２元，接近

私有化價格。

甘比表示，目前地產及金融市場存在加息等諸多不明朗因素，令集團股價走向難以預測，投

資者面對的風險甚高，因此決定進行私有化，給予小股東一個沒有流動性風險下套現的良機，把

所有風險轉移至本人身上，甘比強調，最終私有化是否落實交由小股東自行決定，她本人將欣然

接受，不過她明言不會提高私有化價格。

對於泥足深陷的小股東而言，華置為大家提供了一個逃生門，但對於甘比而言這也是個不錯

的交易，因４元的收購價相比起６月底每股資產淨值約１２﹒９９元而言，折讓了接近七成，算

是以低價收回資產。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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