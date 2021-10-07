滬深股市休市，滬深港通齊關閉，明日恢復交易

《經濟通通訊社７日專訊》十一國慶黃金周假期，滬深股市周一至四休市，明日（８日）復

市。

南向港股通９月２９日－１０月７日暫停交易，即北水缺席６個交易日；北向滬股通和深股

通１０月４日－７日暫停交易，南北向交易均於明日恢復開通。（ｃｔ）

