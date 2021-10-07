  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/10/2021 08:11

滬深股市休市，滬深港通齊關閉，明日恢復交易

　　《經濟通通訊社７日專訊》十一國慶黃金周假期，滬深股市周一至四休市，明日（８日）復
市。
　　南向港股通９月２９日－１０月７日暫停交易，即北水缺席６個交易日；北向滬股通和深股
通１０月４日－７日暫停交易，南北向交易均於明日恢復開通。（ｃｔ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞06/10/2021
【施政迴響】國泰歡迎加強與大灣區連繫　港鐵全力配合新鐵路項目
香港要聞06/10/2021
【施政迴響】羅兵咸：北部都會區將成為香港發展創科產業核心區域
財經熱話06/10/2021
【施政迴響】匯豐支持擴大本港人民幣產品　商業數據通便利中小企
財經熱話06/10/2021
【施政迴響】美聯：新界發展勢超啟德　料區內樓價升幅跑贏大市
香港要聞06/10/2021
【施政報告】懶人包：新界北規劃＋政策局重組一文看清　
財經熱話06/10/2021
油組沒如預期擴產油價創新高　天然氣價同飆　三桶油升勢持續
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金