【大國博弈】布林肯呼籲北京停止對台採取挑釁行動

《經濟通通訊社７日專訊》解放軍近日多次派軍機飛近台灣，周一（４日）５２架次大陸軍
機進入創下紀錄高位。台灣當局稱目前台海緊張情勢是四十年以來最嚴重。
美國國務卿布林肯對此表示關注，認為是挑釁及破壞穩定的行動。布林肯到訪法國巴黎期間
接受《彭博》專訪，呼籲北京停止有關行動，原因是可能造成誤判及誤會，十分危險，強調任何
人都不要採取單方面行動，以武力改變現狀。（ｃｔ）
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