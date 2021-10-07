【大國博弈】美資深軍工人員隱瞞與中國公民往來，遭美司法部起訴

《經濟通通訊社７日專訊》美國司法部日前起訴一名國防承包商員工莫伊尼安，他被指在接

受國家安全背景調查期間，隱瞞自己與一名中國公民的聯繫。根據美國司法部指控，莫伊尼安自

２０１７年起和一個中國公民聯絡，向對方通報自己為美國軍方工作的進展，並收取對方的現金

，期間更曾在網上搜索有關間諜活動的信息。莫伊尼安日前已被帶上聯邦法院提訊，不過美國聯

邦調查局和海軍刑事調查局還在繼續調查本案。

莫伊尼安現年６６歲，曾經擔任過美國陸軍的直升機飛行員，退役後為多家國防承包商工作

多年，曾參與過多個項目，包括為美國軍方製造高空無人偵察機。他在被捕前正準備前往南韓，

為一家國防承包商完成當地軍用飛機的生產工作。

美國司法部指，一名中國公民通過在求職平台上偽裝成招聘人員，２０１７年起和莫伊尼安

取得聯繫，自此雙方會定期在海外會面，會面地點包括香港、澳門、台灣還有印尼峇里島，莫伊

尼安亦持續收取對方提供現金。美國司法部又發現，莫伊尼安曾於２０１８年在網上搜索敏感信

息，包括從事破壞活動、間諜活動、充當間諜和向外國出售軍事資料等。

美方指出，莫伊尼安在填寫國家安全背景調查問卷時，自稱在過去七年內沒有與外國國民有

密切或持續的接觸，也沒有被要求擔任顧問或考慮被外國國民僱用，明知故犯地做出了欺詐性和

虛構的陳述。（ｅｙ）（ｚｚ）

