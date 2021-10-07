【新冠肺炎】黑龍江稱新一波疫情已受控，將進入清零階段

《經濟通通訊社７日專訊》黑龍江省衛健委在新聞發布會上公布，自１０月１日以來，當地
已連續六日無社區報告病例，所有新發現病例均為隔離點內核酸檢測的陽性報告，強調本輪疫情
無省外溢出、無隔離點交叉感染、無醫院感染發生。黑龍江衛健委指，本次疫情已經基本得到有
效控制，疫情外溢的風險基本消除，本土擴散的風險基本阻斷，再次引發規模性疫情的風險較低
，疫情將進入拖尾和清零階段。（ｅｙ）
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