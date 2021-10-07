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07/10/2021 12:58

【ＦＯＣＵＳ】中美「再合作」將啟，科技股應聲漲

　　【ＦＯＣＵＳ】繼３月阿拉斯加火藥味十足的正面交鋒之後，中美外交層面最高官員時隔７
個月再聚首，獲各自肯定為「建設性」及「未來接觸的典範」；加上兩國元首據報大概率於年底
舉行視頻會議，關係似突迎小陽春，或預示雙方為各取所需的「再合作」即將開啟，科技股應聲
而漲。

＊憧憬未來數周兩國元首視頻會晤＊

　　中美自１９７９年建交，經歷４０年夫妻式的「你中有我，我中有你」，到特朗普入主白宮
，時任美卿蓬佩奧去年７月正式祭出「接觸失敗」論，兩國關係斷崖式惡化，「再也回不去」已
毋庸置疑。
　　不過，繼３月阿拉斯加會晤劍拔弩張幾乎撕破臉後，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪
、美國總統國家安全顧問沙利文周三（６日）在瑞士的６小時面談卻畫風急轉。白宮的會後聲明
稱「將繼續與中國進行高層接觸」，中國外交部就指「雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝
通」，顯示對峙逾年的外交僵局終於破冰，白宮官員更透露，計劃未來數周安排兩國元首舉行線
上會談。
　　　值得留意的是，繼貿易代表戴琪周一首拋「長久的共存（ｄｕｒａｂｌｅ
ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ）」概念後，沙利文最新又提「負責任競爭
（ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｙ　ｍａｎａｇｅ　ｔｈｅ　ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ）」，或預示雙
方為各取所需的「再合作」即將開啟。

＊明言「不會另起爐灶」降美戒心＊

　　何謂各取所需？對美國而言，當推拜登「一代人僅有一次」的逾６萬億美元巨額支出大計。
要順利推進此，且不論來自中國產業鏈的「後勤」保障，維持美元信用為財政赤字貨幣化背書，
自然離不開中國這個第二大債主。此外，拜登應對全球氣候變化的雄心，同樣少不了中國的合作

　　對中國而言，過去逾４０年高速發展的一大基石即是和平發展的國際環境，從去年７３０政
治局會議重提「持久戰」可見，隨著中美從特朗普時期的戰略防禦轉為眼下的戰略相持，守住自
身優勢、避免過早攤牌方是上策，尤其是在房地產債務、輸入性通脹等灰犀牛環伺的眼下。
　　外交部長王毅７月會見訪華的美國常務副國務卿舍曼時更明言，中國是二戰以來國際秩序的
創立者之一，也是受益者之一，「不會另起爐灶，也無意另搞一套」。而楊潔篪最新則強調，反
對以「競爭」定義中美關係。
　　有鑒於此，儘管管控分歧、避免衝突並不容易，但未來更實質的接觸和潛在的再合作或陸續
有來，走過史詩級調整的科技股是否正在築底，快有答案。　

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