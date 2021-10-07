【ＦＯＣＵＳ】中美「再合作」將啟，科技股應聲漲

【ＦＯＣＵＳ】繼３月阿拉斯加火藥味十足的正面交鋒之後，中美外交層面最高官員時隔７

個月再聚首，獲各自肯定為「建設性」及「未來接觸的典範」；加上兩國元首據報大概率於年底

舉行視頻會議，關係似突迎小陽春，或預示雙方為各取所需的「再合作」即將開啟，科技股應聲

而漲。



＊憧憬未來數周兩國元首視頻會晤＊



中美自１９７９年建交，經歷４０年夫妻式的「你中有我，我中有你」，到特朗普入主白宮

，時任美卿蓬佩奧去年７月正式祭出「接觸失敗」論，兩國關係斷崖式惡化，「再也回不去」已

毋庸置疑。

不過，繼３月阿拉斯加會晤劍拔弩張幾乎撕破臉後，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪

、美國總統國家安全顧問沙利文周三（６日）在瑞士的６小時面談卻畫風急轉。白宮的會後聲明

稱「將繼續與中國進行高層接觸」，中國外交部就指「雙方同意就重要問題保持經常性對話和溝

通」，顯示對峙逾年的外交僵局終於破冰，白宮官員更透露，計劃未來數周安排兩國元首舉行線

上會談。

值得留意的是，繼貿易代表戴琪周一首拋「長久的共存（ｄｕｒａｂｌｅ

ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ）」概念後，沙利文最新又提「負責任競爭

（ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｙ ｍａｎａｇｅ ｔｈｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ）」，或預示雙

方為各取所需的「再合作」即將開啟。



＊明言「不會另起爐灶」降美戒心＊



何謂各取所需？對美國而言，當推拜登「一代人僅有一次」的逾６萬億美元巨額支出大計。

要順利推進此，且不論來自中國產業鏈的「後勤」保障，維持美元信用為財政赤字貨幣化背書，

自然離不開中國這個第二大債主。此外，拜登應對全球氣候變化的雄心，同樣少不了中國的合作

。

對中國而言，過去逾４０年高速發展的一大基石即是和平發展的國際環境，從去年７３０政

治局會議重提「持久戰」可見，隨著中美從特朗普時期的戰略防禦轉為眼下的戰略相持，守住自

身優勢、避免過早攤牌方是上策，尤其是在房地產債務、輸入性通脹等灰犀牛環伺的眼下。

外交部長王毅７月會見訪華的美國常務副國務卿舍曼時更明言，中國是二戰以來國際秩序的

創立者之一，也是受益者之一，「不會另起爐灶，也無意另搞一套」。而楊潔篪最新則強調，反

對以「競爭」定義中美關係。

有鑒於此，儘管管控分歧、避免衝突並不容易，但未來更實質的接觸和潛在的再合作或陸續

有來，走過史詩級調整的科技股是否正在築底，快有答案。

