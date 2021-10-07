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07/10/2021 11:05

【施政迴響】鄧炳強冀下屆立法會展開《基本法》２３條立法工作

　　《經濟通通訊社７日專訊》保安局局長鄧炳強表示，將全力落實《施政報告》相關措施。他
提到當局正積極推展《基本法》第２３條立法有關工作，以制訂有效和務實的方案和條文，並擬
備適切的宣傳計劃。當局現正爭取時間盡快推展有關工作，以期在下屆立法會會期展開有關諮詢
及立法工作。

＊就網絡安全諮詢業界＊

　　他表示，面對本土恐怖主義的威脅，繼續高度警惕「孤狼」式恐怖襲擊和「港獨」分子以軟
對抗方式進行鼓吹、滲透、激發恐怖活動，當局將會從培訓、演習等多方面加強反恐準備及應對
能力，以及繼續完善法律框架和加強公眾教育與宣傳，而近年網絡攻擊增加，政府會通過立法方
式清晰訂定關鍵資訊基礎設施的營運者的網絡安全責任。當局會諮詢相關業界，並就立法建議進
行公眾諮詢。保安局轄下六個紀律部隊及兩支輔助部隊將加強青年發展工作，並成立青少年制服
團隊或拓展這方面的工作。

＊提升口岸通關能力和提供通關便利＊

　　他又指，港府正積極推進一系列提升口岸通關能力和通關便利化的措施，包括與深圳市政府
展開共同推展皇崗口岸重建工作及討論「合作查驗、一次放行」原則下可行的清關模式。另外，
為進一步提升樓宇的消防安全，當局會修訂《消防安全（建築物）條例》。（ｃｌ）（ｚｚ）

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