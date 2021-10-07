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07/10/2021 14:23

【新冠肺炎】本港增８宗輸入確診，機場貨運員工初確清零恐斷纜

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１０月７日零時零分，本港新增
８宗新冠肺炎確診，全部屬輸入個案，涉及６男２女，年齡由２０－６２歲，其中４人由巴基斯
坦抵港，３人來自尼泊爾，１人從菲律賓抵港。５人已完成接種兩劑疫苗。
　　另外，消息指，一名在機場空運貨站工作的本地工作人員，經定期測試發現，初步確診感染
新型冠狀病毒，一旦確診，本地連續５０日「清零」恐斷纜。
　　空運貨站物業管理今日向租戶發通告指，香港空運貨站有限公司一名貨站服務員初步確診，
該名男子已接種兩劑新冠疫苗。他平時有進行定期檢測，今早檢測呈陽性，即驗出病毒。據了解
，他居於大圍金獅花園一期金輝閣，其居住大廈今日將納入強制檢測。
　　至今本港個案累計１２２５２宗（包括１２２５１宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４
天（９月２３日至１０月６日）累計報告７６宗個案，全屬輸入個案。

＊尼泊爾航空禁飛港１４天＊
　　
　　由於尼泊爾航空營運於１０月５日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（ＲＡ４０９）有３名
乘客經抵港檢測而確診２０１９冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工
具及到港者）規例》（第５９９Ｈ章）禁止尼泊爾航空營運的客機在１０月７日至２０日期間從
加德滿都著陸香港。（ｃｌ）

　

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