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07/10/2021 11:51

【香港政情】葵青區議員郭子健拒絕宣誓

　　《經濟通通訊社７日專訊》最後一批區議員的宣誓儀式將於明（８日）天舉行，包括新界西
及離島等５個選區。葵青區議員郭子健今日在社交平台發文，表明不會參與宣誓，亦不會主動辭
職，預料郭子健將因此喪失區議員資格。
　　郭子健指，從現實考量，僭越職權的行政部門令議事空間進一步收窄，窒礙區議員伸張民意
，相信宣誓活動後，情況會日趨嚴重。他對未能完成任期向居民深感抱歉。（ｃｌ）（ｚｚ）

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