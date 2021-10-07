【香港政情】葵青區議員郭子健拒絕宣誓

《經濟通通訊社７日專訊》最後一批區議員的宣誓儀式將於明（８日）天舉行，包括新界西

及離島等５個選區。葵青區議員郭子健今日在社交平台發文，表明不會參與宣誓，亦不會主動辭

職，預料郭子健將因此喪失區議員資格。

郭子健指，從現實考量，僭越職權的行政部門令議事空間進一步收窄，窒礙區議員伸張民意

，相信宣誓活動後，情況會日趨嚴重。他對未能完成任期向居民深感抱歉。（ｃｌ）（ｚｚ）

