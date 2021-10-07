《日入而息》林鄭指北部都會區擬發債集資，鄭家純增持有線寬頻

《今天重點》

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林鄭月娥稱鼓勵強積金轉年金非強制性；北部都會區擬發綠債集資，香港可成為債券樞紐；大灣

區為香港專業人士開拓更多服務空間；政府將精簡程序，檢示城市規劃及填海等條例；正研究侮

辱罪立法應涵蓋範圍；洪水橋接駁前海鐵路可引入其他鐵路公司競爭；通關將設配額，首批處理

商業或恩恤理由人士

恒大（０３３３３）擔保美元債到期，部分持有人傳未獲兌付；中譽集團料因恒大投資令中期業

績將錄重大虧損

鄭家純接手有線寬頻，於永升持股升至７２％，邱達昌李思廉疑退出

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《即日市況》

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恒指高收７３５點報２４７０１，科指升３０５點報６１７２

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《美元匯價》

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美匯維持高位反覆，仍低位吸納

歐元最新報１﹒１５６５╱６７，日圓最新報１１１﹒３２╱３４

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《公司業績》

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譚仔（２２１７）譚仔國際擬發展日本及澳洲市場，母企對前景充滿信心

民眾金融科技表示臨時清盤人申請駁回呈請及解除職務，股份續停牌

鴻寶資源（０１１３１）百慕達及本港清盤呈請聆訊押後，非執董Ｙｅｗ辭任

貴聯控股（０１００８）擬改名為「力圖控股有限公司」

普星能量（０００９０）上網電價即將調整，將對公司財務表現產生重大不利影響

華夏視聽教育（０１９８１）穆婉婷獲委任為集團副總裁兼人力資源部總監

中海外（００６８８）９月合約銷售按年跌４１﹒６％

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《國企紅籌》

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中國能建（０３９９６）、中國西電簽約承建埃及超高壓直流輸電線路

粵投（００２７０）供水業務穩定，惟暫受限電及內房拖累

中海外宏洋（０００８１）９月實現合約銷售額按年跌５０％

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《神州民企》

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粵港灣控股（０１３９６）２﹒３６億美元現有票據已參與交換要約

花樣年（０１７７７）意外違約，分析指債務不透明打擊內房信用度

普星能量（０００９０）上網電價即將調整，將對公司財務表現產生重大不利影響

華夏視聽教育（０１９８１）穆婉婷獲委任為集團副總裁兼人力資源部總監

陽光１００中國（０２６０８）９月合同銷售額按年跌８５％至２﹒０８億元人民幣

恒大（０３３３３）擔保美元債到期，部分持有人傳未獲兌付；中譽集團料因恒大投資令中期業

績將錄重大虧損

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《中國要聞》

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山西多地創降雨記錄，山體滑坡致煤炭拉運交通受阻

深圳寫字樓三季度回暖，租金指數三年內首錄正增長

上海旅遊節期間酒店客房平均出租率為５４％

中國９月末外儲跌至３﹒２萬億美元，連續兩個月回落

長三角鐵路國慶七天預計發送旅客１７７２人次

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《寶島快訊》

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台股收升２％，法國議員訪台中方促恪守一個中國原則

台積電表示不會向美國披露敏感的客戶資料

澳洲前總理與蔡英文會晤，稱希望助台灣結束國際孤立

蔡英文會見法國參議員代表團，稱將確保區域穩定和平

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《其他消息》

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七一非法集結案，陳皓桓胡志偉等７人認罪

中大學生會宣布解散，稱為同學最大利益著想

葵青區議員郭子健拒絕宣誓

林鄭稱北部都會區及交倚洲填海都是賺錢規劃

金管局表示９月底官方外匯儲備資產減少２１億美元

張秀蘭下周四起升任庫務署署長

中銀香港首三季年輕新客戶按年升２０％，九成交易經數碼渠道進行

匯豐保險推出免費團體人壽保障，支援中小企重拾增長

邱騰華稱修訂《版權條例》下月起展開諮詢工作

按證公司上半年除稅後虧損收窄至２４００萬元

超大型集裝箱停靠在中國參與營運的科倫坡國際集裝箱碼頭

陸金所香港推開戶優惠，ＶＩＰ會員或獲ｉＰｈｏｎｅ１３ Ｐｒｏ

天文台表示明早初時考慮發出三號強風信號

證監會與金管局首次聯合調查顯示投資產品市場活躍

香港信保局明年試行出口信用擔保，擔保額可達５０００萬元

證監會向匯福資產管理公司發出限制通知

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《大國博弈》

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北約秘書長表示無意孤立中國，冀在氣候軍事問題上合作

美資深軍工人員隱瞞與中國公民往來，遭美司法部起訴

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《施政報告》

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林鄭月娥稱社交媒體效力非常大不可輕看；不會強制要求到６

５歲時將強積金轉成年金；是時候研究再降低強拍門檻，可考

慮降至七成；若文化事業踩界危害國家安全，會採取行動；

薛永恒稱新一份施政報告展現政府支持創科決心；生命健康科

技實驗室集中在河套區產更好協作

許正宇稱金管局商業數據通改善中小企融資不確定性

邱騰華稱支持政府架構重組，不存在政策局輸贏問

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《答問大會》

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林鄭月娥稱鼓勵強積金轉年金非強制性；北部都會區擬發綠債

集資，香港可成為債券樞紐；大灣區為香港專業人士開拓更多

服務空間；政府將精簡程序，檢示城市規劃及填海等條例；正

研究侮辱罪立法應涵蓋範圍；洪水橋接駁前海鐵路可引入其他

鐵路公司競爭；通關將設配額，首批處理商業或恩恤理由人士

馬逢國稱版權條例修訂停留「無ｉＰｈｏｎｅ」年代

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《施政迴響》

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任志剛稱報告高瞻遠矚，有信心港有足夠財力支持發展

基金公會表示強積金轉年金不應一刀切

大和表示市場對香港地產股過度擔憂，政策看起來合理

大摩表示報告緩解住宅市場擔憂，料新地股價續升籲增持

德勤表示改善上市機制配合經濟體創新轉型實刻不容緩

摩通表示香港地產行業擔憂已消除，惟缺進一步重估動力

數碼港表示流浮山擬建地標性創科設施，將全力配合發展

花旗對地產股看法謹慎，料明年中前樓價最多跌一成

鄧炳強冀下屆立法會展開《基本法》２３條立法工作

香港通訊業聯會表示助推５Ｇ普及，落實智慧城市藍圖

陳智思：不知林鄭月娥有否意欲連任

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《解決電荒》

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分析指中國電廠須增收至少一半電費才可達致收支平衡

大秦鐵路開展為期２５天秋季修護工程，為冬煤做準備

標普料煤價將在整個冬季維持高企，將支撐鋼價及鋁價

遼寧供電缺口收窄六成，連續十日無拉閘限電

遼寧赴山西對接簽約３５０萬噸煤炭，供電形勢逐好轉

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《新冠肺炎》

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本港增８宗輸入確診，機場貨運員工初確清零恐斷纜

黑龍江稱新一波疫情已受控，將進入清零階段

加拿大推強制疫苗措施，搭飛機火車郵輪均需接種

峇里島１４日起允許中國遊客入境

澳門第三次全民核檢已完成，逾６８萬人檢測結果陰性；澳門１２至１７歲青少年將可接種國藥

疫苗

林鄭稱若要爭取通關，香港抗疫要與?地制度盡量一致

國家衛健委表示累計接種新冠疫苗２２億劑次

薛永恒稱本港具通關條件，檢視抗疫需要將健康碼落地

港府延長會展業資助計劃半年，並向業界提供即時支援

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