【恒大困局】摩通：計及表外負債，恒大淨負債率或高達１７７％

《經濟通通訊社８日專訊》摩根大通估計，陷入財困的中國恒大（０３３３３）及許多同業

有價值１０億計美元的表外負債，如果把這些債務加上，這些公司的槓桿率會進一步提高。截至

今年上半年，恒大的「淨負債率」至少達１７７％，而非其公布的１００％。

報告指，這些房企利用表外債務的方式，以求符合中國去年出台的「三條紅線」融資新規，

但恒大的情況似乎是最極端。該行又認為，恒大沒有真正去槓桿化，而是將部分有息債務轉移成

表外債務，包括商業票據、理財產品和無固定期限資本債券（永續債）等都未被正式算為債務。

該行續指，由於一些表外債務的數據無法公開，實際負債率可能會更高。這些「隱藏」債務

總計佔恒大總債務的５５％。

報告還列出其他負債率可能高於正式報告的大型房企，包括富力地產（０２７７７）負債率

為１３９％，該公司報告為１２３％；融創（０１９１８）負債率為１３８％，而非８７％。碧

桂園（０２００７）為７６％，而不是報告的５０％。（ａｃ）



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