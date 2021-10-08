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即市新聞

08/10/2021 07:50

《油金掠影》美國料不動用緊急儲備，油價彈１％，金價走低

　　《經濟通通訊社８日專訊》周四美國能源部表示正「考慮所有工具」以應對市場能源供應緊
張的情況，惟市場認為美國政府不會動用緊急石油儲備，油價在俄羅斯確保天然氣供應下跌後，
再度走上。布蘭特原油期揚１﹒１％或０﹒８７元（美元﹒下同），收報每桶８１﹒９５元；紐
約期油漲１﹒１％或０﹒８７元，收報每桶７８﹒３元。
　　美國通常會在颶風或其他供應中斷之後動用戰略石油儲備（ＳＰＲ），市場正猜測美國政府
會否動用，又或是禁止石油出口，以降低原油價格。另外美國國家安全顧問周四亦敦促石油供應
國增加供應，並提到美方對有關國家未能做到這一點感到擔憂。

＊首領失業救濟人數錄３個月以來最大降幅，金價回跌＊

　　美國公布新一輪首次申領失業救濟人數，錄得三個月來的最大跌幅，推動國債孳息率向上及
股市造好，金價承壓；現貨金跌０﹒３％報每盎司１７５７﹒３元，紐約期金跌０﹒２％報每盎
司１７５９﹒２元。
　　有分析師指，美國債務上限或會被延至１２月，安撫市場而利好股市。現時市場聚焦今日稍
後發布的非農就業數據。
　　其餘貴金屬方面，白銀持穩報每盎司２２﹒５９元，鉑金微跌０﹒２％報每盎司９８２﹒
３７元，鈀金大漲３﹒７％報每盎司１９５８﹒６１元。

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