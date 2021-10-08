《盤後部署》港股倒升兼破二十天線屬利好，上望二萬五

《經濟通通訊社８日專訊》美國參議院兩黨達成協議短暫延長發債上限至１２月，暫時化解

債務違約危機，隔晚美股三大指數收漲。今日北水重臨，港股表現相當反覆，開報２５０６４升

３６３點，科技股繼續向上；市場分析指人行或將降準，內險和內銀股均造好。中國國內疫情對

服務業的影響減弱，９月財新服務業ＰＭＩ重上榮枯線以上。惟本地地產股回吐，瑞聲

（０２０１８）料上季純利急跌拖低手機股表現，港股曾最多倒跌１０６點見２４５９５點。收

報２４８３７，升１３６點或０﹒５５％，主板成交１６３３﹒５１億元，今日北水經港股通淨

流入２３﹒９６億元。國指報８７７５點，升６２點或０﹒７２％。科指報６２０６點，升３４

點或０﹒５６％。

Ａ股首日復市收升，上證綜指報３５９２點，升２４點或０﹒６７％；深證成指報

１４４１４點，升１０５點或０﹒７３％，總成交１０６０６﹒７２億元人民幣。



＊與晶片相關工業股未適宜沾手＊



港股今日反覆倒升兼突破二十天線（２４７２３點），屬利好訊號，延長發債上限至１２月

的消息料可繼續短暫提振科技股表現。恒指阻力位暫看二萬五關口位，亦為熊證重貨區。

瑞聲發盈警，料第三季純利跌約５１％至６１％，理由是新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中

斷，內地經營成本上漲，以及內地客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱。預計

其他工業股將有類似的情況出現，只是對盈利的影響未有如瑞聲般大，尤其是與晶片相關的工業

股，例如手機、汽車、家電類股份，暫未適宜沾手。（ｎｓ）

