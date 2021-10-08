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即市新聞

08/10/2021 16:36

《盤後部署》港股倒升兼破二十天線屬利好，上望二萬五

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國參議院兩黨達成協議短暫延長發債上限至１２月，暫時化解
債務違約危機，隔晚美股三大指數收漲。今日北水重臨，港股表現相當反覆，開報２５０６４升
３６３點，科技股繼續向上；市場分析指人行或將降準，內險和內銀股均造好。中國國內疫情對
服務業的影響減弱，９月財新服務業ＰＭＩ重上榮枯線以上。惟本地地產股回吐，瑞聲
（０２０１８）料上季純利急跌拖低手機股表現，港股曾最多倒跌１０６點見２４５９５點。收
報２４８３７，升１３６點或０﹒５５％，主板成交１６３３﹒５１億元，今日北水經港股通淨
流入２３﹒９６億元。國指報８７７５點，升６２點或０﹒７２％。科指報６２０６點，升３４
點或０﹒５６％。
　　Ａ股首日復市收升，上證綜指報３５９２點，升２４點或０﹒６７％；深證成指報
１４４１４點，升１０５點或０﹒７３％，總成交１０６０６﹒７２億元人民幣。

＊與晶片相關工業股未適宜沾手＊

　　港股今日反覆倒升兼突破二十天線（２４７２３點），屬利好訊號，延長發債上限至１２月
的消息料可繼續短暫提振科技股表現。恒指阻力位暫看二萬五關口位，亦為熊證重貨區。
　　瑞聲發盈警，料第三季純利跌約５１％至６１％，理由是新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中
斷，內地經營成本上漲，以及內地客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱。預計
其他工業股將有類似的情況出現，只是對盈利的影響未有如瑞聲般大，尤其是與晶片相關的工業
股，例如手機、汽車、家電類股份，暫未適宜沾手。（ｎｓ）

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