【國際要聞】日本東京７日深夜地震３２人傷，強度為１０年最高

《經濟通通訊社８日專訊》日本東京首都圈於７日深夜１０時４１分左右，發生黎克特制５
﹒９級地震。根據消防廳今日公布的最新數據，至少３２人受傷，其中３人傷勢嚴重。
這是２０１１年３１１東日本大地震以來，首都圈最強烈的一次地震，今後一周可能發生同
等程度的餘震。地震導致足立區一列電車脫軌，多條線路停運，部份乘客需在車站過夜。鐵路服
務已於今晨恢復。（ｊｆ）
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