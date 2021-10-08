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08/10/2021 14:23

【外圍經濟】美國天然氣期貨第７周走高，創８年來最持久紀錄

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國天然氣期貨價格連續第７周走高，是２０１３年以來最持久
的紀錄。紐約商品交易所１１月天然氣期貨周五升１﹒９％，一周累積升幅達至２﹒９％。
　　在歐洲，荷蘭天然氣期貨周三曾暴升４０％，其後因俄羅斯總統普京表態增加供應，才稍微
回落。不過普京亦批評歐洲買家放棄長期合約，選擇現貨交易是個錯誤決定。（ｊｆ）

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