【外圍經濟】美國天然氣期貨第７周走高，創８年來最持久紀錄

《經濟通通訊社８日專訊》美國天然氣期貨價格連續第７周走高，是２０１３年以來最持久
的紀錄。紐約商品交易所１１月天然氣期貨周五升１﹒９％，一周累積升幅達至２﹒９％。
在歐洲，荷蘭天然氣期貨周三曾暴升４０％，其後因俄羅斯總統普京表態增加供應，才稍微
回落。不過普京亦批評歐洲買家放棄長期合約，選擇現貨交易是個錯誤決定。（ｊｆ）
現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動
|財經熱話08/10/2021
疫情影響銷售大行唱淡 體品股股價受壓李寧急挫近一成
|FOCUS08/10/2021
【FOCUS】美債上限危機暫緩 麥康奈爾老謀深算
|財經熱話08/10/2021
瑞聲發盈警料純利最多跌六成 股價插逾一成
|開市Good Morning08/10/2021
溫鋼城：科技股短期趁彈減持 友邦、匯控有得諗！
|市場動向08/10/2021
廣州向金融服務業轉型 驅動商業地産發展
|香港要聞07/10/2021
邱騰華：下月重啟修訂《版權條例》諮詢 本港經濟仍然穩健
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰