【外圍經濟】美國天然氣期貨第７周走高，創８年來最持久紀錄

《經濟通通訊社８日專訊》美國天然氣期貨價格連續第７周走高，是２０１３年以來最持久

的紀錄。紐約商品交易所１１月天然氣期貨周五升１﹒９％，一周累積升幅達至２﹒９％。

在歐洲，荷蘭天然氣期貨周三曾暴升４０％，其後因俄羅斯總統普京表態增加供應，才稍微

回落。不過普京亦批評歐洲買家放棄長期合約，選擇現貨交易是個錯誤決定。（ｊｆ）

