【外圍經濟】特斯拉總部遷往德州，為員工節省生活開支

《經濟通通訊社８日專訊》美國電動車廠特斯拉（Ｔｅｓｌａ）行政總裁馬斯克當地時間周
四宣布，公司總部將由加州帕洛阿爾托搬到德州奧斯汀，但未透露具體時間表。他表示加州灣區
居住和生活費較高，令很多員工住得偏遠，返工和收工變得舟居勞頓。他同時表示，儘管面對晶
片短缺等問題，特斯拉的產能仍在上升。（ｊｆ）
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