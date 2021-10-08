  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/10/2021 15:49

【外圍經濟】特斯拉總部遷往德州，為員工節省生活開支

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國電動車廠特斯拉（Ｔｅｓｌａ）行政總裁馬斯克當地時間周
四宣布，公司總部將由加州帕洛阿爾托搬到德州奧斯汀，但未透露具體時間表。他表示加州灣區
居住和生活費較高，令很多員工住得偏遠，返工和收工變得舟居勞頓。他同時表示，儘管面對晶
片短缺等問題，特斯拉的產能仍在上升。（ｊｆ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞麥當勞現金券！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/10/2021
【瑞聲盈警】瑞聲暴瀉創六年低　持有手機設備股點算好？
財經熱話08/10/2021
疫情影響銷售大行唱淡　體品股股價受壓李寧急挫近一成
FOCUS08/10/2021
【FOCUS】美債上限危機暫緩　麥康奈爾老謀深算
財經熱話08/10/2021
瑞聲發盈警料純利最多跌六成　股價插逾一成
開市Good Morning08/10/2021
溫鋼城：科技股短期趁彈減持　友邦、匯控有得諗！
市場動向08/10/2021
廣州向金融服務業轉型 驅動商業地産發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞再加推】賞麥當勞現金券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】賞櫻桃小丸子雨傘

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金