【外圍經濟】日本新冠疫情打擊消費，家庭支出較疫前縮水９﹒５％

《經濟通通訊社８日專訊》日本總務省公布８月份２人以上家庭收支調查結果，顯示每戶月

均消費支出為２６６６３８日圓（約１８５００港元），比上年同期下降３％，是２個月來首度

下滑。總務省稱，與疫情前的２０１９年８月相比，２人以上家庭支出實際下降９﹒５％。

據調查，日本多地因新冠疫情實施緊急事態，拖累整體消費。由於餐飲業縮短營業時間或是

停業，導致食品類消費比上年同期減少３﹒２％，服裝與鞋類下降１１﹒５％，家俱及家務用品

下降９％。

日本厚生勞動省同日公布８月勞動統計調查，顯示私營企業基本工資與加班費等合計的人均

現金工資總額，較上年同月增長０﹒７％，為２７４９８７日圓（約為１９０００港元）。其中

正式員工增長１﹒４％，但散工減少１﹒７％。

此外，８月份疫情再度蔓延，亦令中小企對經營前景轉為悲觀。日本內閣府一項經濟觀測調

查顯示，直接面對消費者的商店經理、的士司機等，由５０分中位線下滑１３﹒７點，至３４﹒

７。根據調查準則，跌至中位線以下，就反映受訪者轉趨悲觀。報告引述大阪一名地產代理商稱

，需處理源源不絕的退租個案。（ｊｆ）

