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08/10/2021 17:07

【外圍經濟】德國８月出口疲弱，貿易順差跌至約１００億歐元

　　《經濟通通訊社８日專訊》德國聯邦統計局數據顯示，該國８月貿易順差由７月的１７０﹒
９億歐元，收窄至１００﹒７億歐元，表現遜於經濟學家預期。其中出口按月下跌１﹒２％，進
口按月增３﹒５％。與７月相比，出口增０﹒６％，進口減３﹒６％。外間本來預測德國８月貿
易順差會達到１５０億歐元。（ｊｆ）

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