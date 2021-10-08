【外圍經濟】德國８月出口疲弱，貿易順差跌至約１００億歐元

《經濟通通訊社８日專訊》德國聯邦統計局數據顯示，該國８月貿易順差由７月的１７０﹒

９億歐元，收窄至１００﹒７億歐元，表現遜於經濟學家預期。其中出口按月下跌１﹒２％，進

口按月增３﹒５％。與７月相比，出口增０﹒６％，進口減３﹒６％。外間本來預測德國８月貿

易順差會達到１５０億歐元。（ｊｆ）

