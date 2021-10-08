【瑞聲盈警】瑞聲暴瀉創六年低，持有手機設備股點算好？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻８日報道》港股今早如同天氣般「變幻莫測」，早市初段受惠於

市場憧憬內地股市復市、北水回歸，曾升逾３００點，一度突破兩萬五關，惟隨後如滂沱大雨般

急瀉，最多自日中高位滑落近５００點。藍籌股中，焦點落在隔晚公布盈警的瑞聲科技

（０２０１８）。公司料第三季純利最多大削６１％，主要受經營成本上升及手機需求減少影響

。市場今早「投下反對票」，拖累瑞聲瀉得比大市更急且更傷。現價仍挫逾１３％，創逾六年新

低；成交金額較過去五個交易日平均急增逾６倍。大成交下挫，股價跌至超賣水平，但超賣可以

更超賣，究竟持貨者應否減持？沒貨又應否接飛刀？



＊瑞聲盈警拖累股價插１３％，創六年新低＊



瑞聲昨晚發盈警，料第三季純利下跌５１至６１％，至約１﹒６６億至２﹒１億元人民幣。

公司解釋，純利下跌主要受累匯兌收益大幅減少、經營成本上漲及因晶片短缺使新機需求減弱。

消息拖累瑞聲今早低開近一成，開市不足１５分鐘，已隨即被狠劈至近１５％，低見３１﹒

１５元，創２０１５年８月以來最低。瑞聲目前仍瀉逾１３％，報３１﹒５５元，穩坐表現最差

藍籌位置。手機設備股亦全線走低，舜宇光學（０２３８２）和丘鈦科技（０１４７８）偏軟，

比亞迪電子（００２８５）則插半成。

從資金流向分析，截至半日收市，瑞聲錄得１１０萬元資金淨主動賣出，扭轉過往連續七個

交易日的淨主動買入的勢頭，惟佔成交金額不多，僅０﹒１％。而大戶（單宗成交金額大於

１００萬元）主動買沽比率為４０：６０，較過往五天平均的５２：４８明顯遜色，反映大戶沽

家入市態度轉為進取。

舜宇資金流向則較瑞聲理想，錄得６１３２萬元資金淨主動買入，佔成交金額達５﹒６７％

，規模值得參考。不過，大戶主動買沽比率則見端倪，半日報４３：５７，與瑞聲相似，同樣大

戶沽家入市更進取。



＊瑞聲或面臨估值重估，未來跌幅難以預測＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城今早在《經濟通通訊社》財經直

播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，瑞聲業績倒退屬預料之內，惟第三季預計純

利跌幅卻較預期大，市場很大機會就公司估值進行重估，料股價短期仍要捱沽。

溫鋼城續指，自蘋果上月推出ｉＰｈｏｎｅ １３以來，瑞聲股價不但炒不起，更持續穿底

，反映市場對公司前景感悲觀。現時疊加盈警因素，暫時難以判斷何時止跌，建議持貨者減持一

半持股，餘下一半則博股價反彈至１０天或２０天線離場，目前分別為３６﹒４元及３８﹒２元

。



＊舜宇車載鏡頭增長可期，１６０元吼值博率高＊



相對瑞聲，溫鋼城較看好舜宇前景，主因是內地新能源汽車市場快速增長，車載鏡頭業務增

長空間大，前景可看高一線。不過，瑞聲盈警打擊市場對行業的信心，舜宇股價在短期內仍處於

弱勢。

從技術分析，舜宇自６月中旬至上月初營造了頭肩頂形態，及至周一（４日）股價跌穿頸線

，令頭肩頂形態得以確認。量度跌幅目標為頭部，即頂部（２５９﹒４元）至頸線（約２０５元

）的垂長距離，再由跌穿頸線（約１９５元）起向下量度，不排除股價將下試１４０元水平。

不過，溫鋼城估計，舜宇在１６０至１７０元有初步支持，屆時無貨者可少注買入博反彈，

止蝕位訂於１５０元，值博率相對高。值得留意的是，５月低位為１５７。８４３元。若股價先

行反彈，持貨者可考慮於２００元附近減持一半。

至於丘鈦方面，溫鋼城指出，走由於丘鈦未見反彈勢頭，且股價對應ＲＳＩ亦未見呈現底背

馳，建議有貨者先減持一半，待股價回落１０元再買入，博反彈至１１元離場。

