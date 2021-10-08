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即市新聞

08/10/2021 09:23

《異動股》瑞聲（２０１８）開插近一成，上季純利最多跌６１％

　　《經濟通通訊社８日專訊》瑞聲（０２０１８）跌９﹒７１％，報３３元，創２５個月低，
成交約６４萬股，涉資２１１０萬元。，為開市表現最差藍籌。
　　集團預期第三季度綜合淨利預計同比下跌介乎約５１％至６１％，至１﹒６６億元人民幣至
２﹒１億元人幣。
　　與去年第三季度的重大匯兌收益相比，預期今年第三季度錄得匯兌損失或大幅減少的匯兌收
益，在很大程度上導致今年第三季度的淨利潤減少。而且，新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中斷
，內地經營成本上漲，以及內地客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱，對今年第
三季度淨利潤帶來重大不利影響。
　　該集團指，儘管如此，對旗下所有業務分部增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。截至９
月３０日止９個月綜合淨利預計同比上升４５％至５１％，介乎１０﹒８７億人幣至１１﹒３１
億元人幣。
　　同業舜宇（０２３８２）開跌０﹒３％，報１９７﹒７元。
　　現時，恒生指數報２５０６４，升３６３點或升１﹒４７％，主板成交３９﹒０１億元。國
企指數報８８３８，升１２５點或升１﹒４４％。恒生科技指數報６３０１，升１２９點或升２
﹒１０％。
　　即月期指新報２４９５１，升３３１點，低水１１４點。即月國指期貨報８８３１，升
１４７點，低水８點。即月科指期貨新報６２９２，升１２４點，低水７點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲　　　（０２０１８）　　３３﹒０００元　　　跌９﹒７１％
　　舜宇　　　（０２３８２）　１９７﹒７００元　　　跌０﹒３０％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　４﹒９００元　　　升１﹒８７％
　　比亞迪電子（００２８５）　　２８﹒０００元　　　升０﹒９０％
　　聯想集團　（００９９２）　　　９﹒２３０元　　　跌０﹒２２％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒２４６元　　　無升跌
　　鴻騰　　　（０６０８８）　　　１﹒６９０元　　　升１﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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