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即市新聞

08/10/2021 09:28

《異動股》匯控（５）高開２％暫四連升，近日獲瑞銀升至買入評級

　　《經濟通通訊社８日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒７３％，報４４元，以現價計，
該股暫連升４日，累計升幅８﹒６４％。該股成交約１１４萬股，涉資５００４萬元。
　　瑞銀發表研究報告指，預計匯控的財務表現將在２０２２年發生變化，該股在近期收益方面
的估值具有吸引力，若利率上升，其估值將異常吸引，現價相當於明年預測市盈率的７﹒９倍，
較歐洲同業低１４％，但其資產負債表更強，資本和儲備充裕，亞洲業務亦錄長期增長，以其佔
佔歐洲銀行指數１１％來計算，估值過低，因此瑞銀將其評級由「中性」升至「買入」，目標價
亦由４８﹒５港元上調至５１﹒９港元。
　　現時，恒生指數報２５０６４，升３６３點或升１﹒４７％，主板成交３９﹒０１億元。國
企指數報８８３８，升１２５點或升１﹒４４％。恒生科技指數報６３０１，升１２９點或升２
﹒１０％。
　　即月期指新報２４８９６，升２７６點，低水１６９點。即月國指期貨報８７８８，升
１０４點，低水５１點。即月科指期貨新報６２６８，升１００點，４７５張。
　　上證綜合指數報３６０９，升４０點或升１﹒１５％，成交６５﹒０４億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４５７，升１４８點或升１﹒０４％，成交６５﹒６１億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　４４﹒００元　　　升１﹒７３％
　　恒生（０００１１）　　　１３９﹒００元　　　無升跌
　　東亞（０００２３）　　　１３﹒００元　　　無升跌
　　中銀（０２３８８）　　　２４﹒３０元　　　升０﹒６２％
　　渣打（０２８８８）　　　４９﹒２０元　　　升２﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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