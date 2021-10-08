《異動股》匯控（５）高開２％暫四連升，近日獲瑞銀升至買入評級

《經濟通通訊社８日專訊》匯控（００００５）現價升１﹒７３％，報４４元，以現價計，

該股暫連升４日，累計升幅８﹒６４％。該股成交約１１４萬股，涉資５００４萬元。

瑞銀發表研究報告指，預計匯控的財務表現將在２０２２年發生變化，該股在近期收益方面

的估值具有吸引力，若利率上升，其估值將異常吸引，現價相當於明年預測市盈率的７﹒９倍，

較歐洲同業低１４％，但其資產負債表更強，資本和儲備充裕，亞洲業務亦錄長期增長，以其佔

佔歐洲銀行指數１１％來計算，估值過低，因此瑞銀將其評級由「中性」升至「買入」，目標價

亦由４８﹒５港元上調至５１﹒９港元。

現時，恒生指數報２５０６４，升３６３點或升１﹒４７％，主板成交３９﹒０１億元。國

企指數報８８３８，升１２５點或升１﹒４４％。恒生科技指數報６３０１，升１２９點或升２

﹒１０％。

即月期指新報２４８９６，升２７６點，低水１６９點。即月國指期貨報８７８８，升

１０４點，低水５１點。即月科指期貨新報６２６８，升１００點，４７５張。

上證綜合指數報３６０９，升４０點或升１﹒１５％，成交６５﹒０４億元人民幣。

深證成份指數報１４４５７，升１４８點或升１﹒０４％，成交６５﹒６１億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯控（００００５） ４４﹒００元 升１﹒７３％

恒生（０００１１） １３９﹒００元 無升跌

東亞（０００２３） １３﹒００元 無升跌

中銀（０２３８８） ２４﹒３０元 升０﹒６２％

渣打（０２８８８） ４９﹒２０元 升２﹒０７％

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（ｋｓ）

