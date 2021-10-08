《異動股》瑞聲跌逾１３％，料第三季度按年淨利最大擴至２﹒１億

《經濟通通訊社８日專訊》瑞聲（０２０１８）跌１３﹒４１％，報３１﹒６５元，創逾一

年低，維持低於十天平均線，該股成交約３３３７萬股，涉資１０﹒６５億元。

集團預期第三季度綜合淨利預計同比下跌介乎約５１％至６１％，至１﹒６６億元人民幣至

２﹒１億元人幣。美銀美林將其評級下調至落後大盤，目標價３３港元。

與去年第三季度的重大匯兌收益相比，瑞聲預期今年第三季度錄得匯兌損失或大幅減少的匯

兌收益，在很大程度上導致今年第三季度的淨利潤減少。而且，新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈

中斷，內地經營成本上漲，以及內地客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱，對該

集團今年第三季度淨利潤帶來重大不利影響。

該集團指，儘管如此，對旗下所有業務分部增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。截至９

月３０日止９個月綜合淨利預計同比上升４５％至５１％，介乎１０﹒８７億人幣至１１﹒３１

億元人幣。

同業普挫，瑞聲（０２０１８）跌１３﹒４１％，報３１﹒６５元，舜宇（０２３８２）跌

１﹒０１％，報１９６﹒３元，高偉電子（０１４１５）跌１﹒０４％，報４﹒７６元，

比亞迪電子（００２８５）跌４﹒５％，報２６﹒５元。

現時，恒生指數報２４６６７，跌３３點或跌０﹒１４％，主板成交１０２３﹒６９億元。

國企指數報８７１３，升０點或升０﹒００％。恒生科技指數報６１５７，跌１４點或跌０﹒

２３％。

即月期指新報２４６０９，跌１１點，低水５９點。即月國指期貨報８７０８，升２４點，

低水５點。即月科指期貨新報６１５１，跌１７點，低水１８點。

上證綜合指數報３５８０，升１２點或升０﹒３４％，成交３７１１﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１４３９４，升８５點或升０﹒６０％，成交４２６６﹒８５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲（０２０１８） ３１﹒６５元 跌１３﹒４１％

舜宇（０２３８２） １９６﹒３元 跌１﹒０１％

高偉電子（０１４１５） ４﹒７６元 跌１﹒０４％

比亞迪電子（００２８５） ２６﹒５元 跌４﹒５０％

聯想集團（００９９２） ８﹒７８元 跌５﹒０８％

通達集團（００６９８） ０﹒２４５元 跌０﹒４１％

鴻騰（０６０８８） １﹒６６元 無升跌

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（ｐｓ）

